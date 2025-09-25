Πρεμιέρα με το δεξί στο Κύπελλο για τον Ηρακλή!

Στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση, ο Γηραιός επικράτησε πολύ πιο άνετα από ό,τι δείχνει το τελικό 1-0 της Ηλιούπολης στο Καυτατζόγλειο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Το μοναδικό τέρμα που έκρινε το ματς πέτυχε ο Ντοβεντάν με πέναλτι στο 35ο λεπτό μετά από αντικανονικό μαρκάρισμα που έγινε στον ίδιο μέσα στην αντίπαλη περιοχή από τον Καρανίκα. Έκτοτε, οι Θεσσαλονικείς κυριάρχησαν απόλυτα στο παιχνίδι, ήλεγξαν τον ρυθμό και απείλησαν σοβαρά σε ακόμα 2-3 περιπτώσεις χωρίς ωστόσο να αλλάξει κάτι στο τελικό αποτέλεσμα.

Για τους φιλοξενούμενους αυτή ήταν η δεύτερη ήττα σε ισάριθμα ματς στο Κύπελλο, καθώς είχε προηγηθεί η εντός έδρας 3-1 από τον Βόλο.

Στις επόμενες αγωνιστικές, ο Ηρακλής, που έκανε το «2 στα 2» με τον Δημήτρη Σπανό στον πάγκο του, θα αντιμετωπίσει ΟΦΗ (εκτός), Παναιτωλικό (εντός) και Ολυμπιακό (εκτός). Από την πλευρά της, η Ηλιούπολη παίζει με ΑΕΚ (εντός) και με Αστέρα AKTOR (εκτός) στις τελευταίες δύο αγωνιστικές της στον θεσμό.