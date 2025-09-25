ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρεμιέρα με το δεξί στο Κύπελλο για τον Ηρακλή!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρεμιέρα με το δεξί στο Κύπελλο για τον Ηρακλή!

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ο Ηρακλής, επικρατώντας 1-0 της Ηλιούπολης στο Καυτατζόγλειο χάρη στο πέναλτι του Ντοβεντάν στο 35ο λεπτό.

Στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση, ο Γηραιός επικράτησε πολύ πιο άνετα από ό,τι δείχνει το τελικό 1-0 της Ηλιούπολης στο Καυτατζόγλειο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

 

Το μοναδικό τέρμα που έκρινε το ματς πέτυχε ο Ντοβεντάν με πέναλτι στο 35ο λεπτό μετά από αντικανονικό μαρκάρισμα που έγινε στον ίδιο μέσα στην αντίπαλη περιοχή από τον Καρανίκα. Έκτοτε, οι Θεσσαλονικείς κυριάρχησαν απόλυτα στο παιχνίδι, ήλεγξαν τον ρυθμό και απείλησαν σοβαρά σε ακόμα 2-3 περιπτώσεις χωρίς ωστόσο να αλλάξει κάτι στο τελικό αποτέλεσμα.

Για τους φιλοξενούμενους αυτή ήταν η δεύτερη ήττα σε ισάριθμα ματς στο Κύπελλο, καθώς είχε προηγηθεί η εντός έδρας 3-1 από τον Βόλο.

Στις επόμενες αγωνιστικές, ο Ηρακλής, που έκανε το «2 στα 2» με τον Δημήτρη Σπανό στον πάγκο του, θα αντιμετωπίσει ΟΦΗ (εκτός), Παναιτωλικό (εντός) και Ολυμπιακό (εκτός). Από την πλευρά της, η Ηλιούπολη παίζει με ΑΕΚ (εντός) και με Αστέρα AKTOR (εκτός) στις τελευταίες δύο αγωνιστικές της στον θεσμό.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο 17χρονος «σωτήρας» κόντρα στη Νιούκαστλ υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νικάει και τραυματίας ο Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Πρεμιέρα με το δεξί στο Κύπελλο για τον Ηρακλή!

Ελλάδα

|

Category image

«Γλυκοκοιτάζουν» τον Μασούρα στην Ελλάδα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεν χαρίζεται ο Νταμάτο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Aπόλλωνας: Ανανεώνει μέχρι το 2027 ο Νέαρχος Ζήνωνος!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Έχουμε την ποιότητα να διεκδικούμε κάθε τίτλο»

EUROLEAGUE

|

Category image

Λίβερπουλ: Τιμωρία δύο εβδομάδων στον Εκιτικέ για την «ανόητη» κόκκινη που δέχθηκε στο Λιγκ Καπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπριοι ρεφ σε όλα τα ματς- Ξένοι στο VAR για τα ντέρμπι σε ΓΣΠ και «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έφτασε η στιγμή για οριστικό ξεκαθάρισμα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απόλλων: Sold out για ΓΣΠ!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με επιτυχία η μεταμόσχευση του Πολονάρα – Ποζάρει με το σήμα της νίκης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Coca-Cola: Αλλαγή ώρας στο Εθνικός Λατσιών - ΑΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Σαν... μεταγραφές οι Μασούρας και Κίτσος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δωρεάν παπούτσια από την Stoiximan και φωνή ισότητας από την Άντρια Μιχαήλ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη