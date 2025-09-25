ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Έχουμε την ποιότητα να διεκδικούμε κάθε τίτλο»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Ρόδο ενόψει του Super Cup 2025, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλάει λίγο πριν από το ταξίδι των «ερυθρολεύκων».

Λίγες ώρες πριν από τον πρώτο τίτλο της σεζόν, οι Πειραιώτες ταξίδεψαν μαζί με την ΑΕΚ, την Καρδίτσα και τον Προμηθέα για τη νησιωτική πόλη. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Κολοσσού την Παρασκευή και το Σάββατο (26-27 Σεπτεμβρίου), με τον Έλληνα τεχνικό να στέκεται στη σημασία που έχει για την ομάδα του.

Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για: 

Το εάν είναι ευκαιρία για να βρει χημεία η ομάδα: «Δεν νομίζω ότι καμία ομάδα έχει χημεία, ούτε οι αντίπαλοί μας θα είναι ιδιαίτερα έτοιμοι, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Είναι ένας τίτλος που παίζεται νωρίς στη χρονιά, πριν ξεκινήσουν πρωτάθλημα και EuroLeague, οπότε καλούμαστε να δείξουμε το επίπεδό μας».

Το πώς διαχειρίζεται ο Ολυμπιακός την απουσία του Παναθηναϊκού: «Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Να σας πω την αλήθεια, είτε έπαιζε ο Παναθηναϊκός, είτε όχι, εμείς έχουμε έναν στόχο, να κερδίσουμε το Κύπελλο. Έχουμε σεβασμό σίγουρα στους αντιπάλους μας. Αρχικά στην Καρδίτσα που παίζουμε αύριο και οπωσδήποτε θεωρούμε ότι η ομάδα μας έχει ποιότητα και ταλέντο, σε όποια διοργάνωση παίζει, να διεκδικεί τον τίτλο. Μένει να δούμε τώρα σε ποιο βαθμό είμαστε έτοιμοι, πόσο καλά θα παίξουμε και φυσικά επαναλαμβάνω ότι ο αντίπαλος πάντα παίζει ρόλο. Έχουμε καλή άποψη για την Καρδίτσα, είναι καλή ομάδα». 

Το εάν θα προτιμούσε ένα τεστ επιπέδου EuroLeague, όπως θα ήταν το ματς με τους Πράσινους: «Εσείς το θέλετε μάλλον, γιατί θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παίξαμε τέσσερα φιλικά στην Κύπρο και στην Κρήτη με τέσσερις ομάδες EuroLeague, που μας βοήθησαν πολύ να βελτιωθούμε. Ξέρετε την επόμενη Τρίτη και την Πέμπτη, παίζουμε στην Ισπανία, οπότε από αυτήν την άποψη καλύτερα που δεν θα επιβαρυνθούμε με ένα παιχνίδι τέτοιας σημασίας και έντασης».

Την κατάσταση του Κίναν Έβανς: «Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Έχει ξεκινήσει ενδυνάμωση και θεραπείες».

Το τι περιμένει να δει από τον Ολυμπιακό στα πρώτα επίσημα παιχνίδια: «Να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα στο πώς εκτελεί αμυντικά και επιθετικά. Έχουμε μέχρι στιγμής αρκετά πάνω-κάτω. Έχουμε κάποια διαστήματα που παίζουμε πολύ καλά, αλλά έχουμε και κάποια διαστήματα κενά. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί έχουμε πολλούς παίκτες νέους, που πάιζουν αρκετό χρόνο. Σίγουρα όμως πρέπει να ξεκινήσουμε να παίζουμε περισσότερο διάστημα καλά γιατί δεν συγχωρούνται τα κακά διαστήματα». 

Το εάν θα υπάρχει νέος παίκτης στην αποστολή της Δευτέρας για Μπασκόνια: «100% όχι». 

 

EUROLEAGUE

