Aπόλλωνας: Ανανεώνει μέχρι το 2027 ο Νέαρχος Ζήνωνος!

Αναλυτικά η ανακοίνωση των κυανολεύκων:

«H Eταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή Νέαρχο Ζήνωνος (29/01/2004) μέχρι τον Μάιο του 2027.

Ο Νέαρχος εντάχθηκε στον Απόλλωνα από παιδική ηλικία κι αγωνίστηκε σε όλα τα κλιμάκια ενώ το 2021 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Στις 06/03/2023 πραγματοποίησε το επίσημο του ντεμπούτο με την ομάδα Ανδρών με αντίπαλο την ΑΕΛ.

Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή μας κάθε επιτυχία αγωνιζόμενο με την κυανόλευκη φανέλα.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις του ποδοσφαιριστή στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.»