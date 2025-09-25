Ο 17χρονος «σωτήρας» κόντρα στη Νιούκαστλ υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ!

Λίγοι μπορούν να φουσκώνουν το στήθος τους με περηφάνια για τα κατορθώματά τους στο ντεμπούτο τους όπως εκείνος... Τον προηγούμενο μήνα άλλωστε, από ακόμα μια φιγούρα των ακαδημιών, ανάγκασε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και ιδίως τους οπαδούς της Λίβερπουλ να μάθουν για τα καλά το όνομά του.

Στην πρώτη του εμφάνιση με την πρώτη ομάδα των Reds, ο Ρίο Νγκουμόχα, υπέγραψε την απόδραση της ομάδας από την έδρα της Νιούκαστλ σκοράροντας το νικητήριο γκολ στο 90΄+10΄για να διαμορφώσει το τελικό 3-2 και να αναγκάσει τους φίλους της Λίβερπουλ να ψάξουν το όνομά του.

Έκτοτε ο 18χρονος επιθετικός έχει καταγράψει ακόμα τέσσερις παρουσίες με την πρώτη ομάδα κι έπεισε τους ιθύνοντες του κλαμπ να του προσφέρουν το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Όπως έγινε γνωστό, εκείνος πήρε τη σκυτάλη και υπέγραψε, δεσμεύοντας το μέλλον του στην κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ.