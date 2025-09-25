ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Γλυκοκοιτάζουν» τον Μασούρα στην Ελλάδα

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων συλλόγων της Super League φέρεται να βρίσκεται ο Γιάννης Μασούρας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του SDNA

Ο 29χρονος δεξιός φουλ μπακ της Ομόνοιας πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν, καταγράφοντας 3 ασίστ σε 9 συμμετοχές, και με τις παρουσίες του στο γήπεδο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ελληνικών ομάδων.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ:

«Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 29χρονο ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας. Σε υψηλές…στροφές κινείται ο Γιάννης Μασούρας με τη φανέλα της Ομόνοιας την τρέχουσα σεζόν. Ο 29χρονος δεξιός (φουλ) μπακ μετράει 3 ασίστ σε 9 παιχνίδια και κατά κοινή ομολογία αποτελεί έναν εκ των πολυτιμότερων μονάδων του κυπριακού κλαμπ. Το καλοκαίρι του ΄24 μεταπήδησε από την Αστάνα στους «Τριφυλλοφόρους» – όπως αποκάλυψε το SDNA εκείνη την περίοδο – και την πρώτη του σεζόν έγραψε 35 συμμετοχές (1 ασίστ). Το συμβόλαιο με την Ομόνοια λήγει το προσεχές καλοκαίρι και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, o Άρης κι άλλες ομάδες της Super League παρακολουθούν με ενδιαφέρον το τάιμινγκ που διανύουμε τις εμφανίσεις του στο «νησί της Αφροδίτης» και με ό,τι ασφαλώς μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά την ομάδα της Θεσσαλονίκης, να σημειώσουμε πως ο νέος τεχνικός των «κιτρίνων», Μανόλο Χιμένεθ διαθέτει το δικό του report για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή από την περίοδο της δικής του περυσινής θητείας στον ΑΠΟΕΛ».

 

ΟΜΟΝΟΙΑ

Διαβαστε ακομη