Δεν χαρίζεται ο Νταμάτο

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, Αντόνιο Νταμάτο, δεν αφήνει τα λάθη ατιμώρητα.

Όταν διαπιστώνονται σοβαρές διαιτητικές αστοχίες, ακολουθεί τιμωρία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή και ο Δημήτρης Σολωμού, οι οποίοι θα μείνουν εκτός για τη 5η αγωνιστική πληρώνοντας τα λάθη τους στο Απόλλων – ΕΝΠ. Υπενθυμίζουμε πως και οι δύο τους βρίσκονταν στο «Άλφα-Μέγα» με τον πρώτο να είναι διαιτητής και το δεύτερο στο VAR.

Για τον Θεουλή είναι η δεύτερη φορά που πληρώνει το τίμημα της κακιάς διαιτησίας...