Stoiximan: Όλες οι Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Champions League

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B01

Η βραδιά ξεκινά στις 19:45 με δύο σπουδαία παιχνίδια. Στο Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν, η Stoiximan προσφέρει απόδοση 3.26 στη νίκη των Δανών, 3.68 στην ισοπαλία και 2.37 στην επικράτηση της γερμανικής ομάδας, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις o συνδυασμός νίκης της Λεβερκούζεν με το να μπουν πάνω από 2,5 γκολ στον αγώνα δίνεται στα 4.75.

Την ίδια ώρα, στο Κλαμπ Μπριζ-Μονακό, η νίκη των Βέλγων προσφέρεται από την Stoiximan στα 2.67, η ισοπαλία στα 3.55 και το διπλό της Μονακό στα 2.52, με την Ενισχυμένη Απόδοση του να σκοράρει ο Χρήστος Τζόλης να βρίσκεται στα 3.80.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Η συνέχεια δίνεται στις 22:00 με τέσσερις ακόμα αναμετρήσεις. Στη Φρανκφούρτη, το ματς Άιντραχτ-Γαλατάσαραϊ αναμένεται αμφίρροπο, με τον άσο να προσφέρεται από την Stoiximan στα 2.22, την ισοπαλία στα 3.80 και τη νίκη των Τούρκων στα 2.95, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει ο συνδυασμός νίκης των Γερμανών με τον σκοράρουν και οι δύο ομάδες, στα 4.50.

Στο Μάντσεστερ, η Σίτι υποδέχεται τη Νάπολι με τον άσο από την Stoiximan στο 1.72, την ισοπαλία στα 3.85 και το διπλό στα 4.75, ενώ το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στην αναμέτρηση, προσφέρεται στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στα 3.95.

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η αναμέτρηση στο Σεντ Τζέιμς Παρκ ανάμεσα στη Νιούκαστλ και την Μπαρτσελόνα. Η Stoiximan δίνει τη νίκη των «καρακάξων» στα 2.67, την ισοπαλία στα 3.83 και την επικράτηση των Καταλανών στα 2.74, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκης της Μπαρτσελόνα με το να σκοράρει ο Ραφίνια αποτιμάται στα 5.80.

Τέλος, στη Λισαβόνα η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη υποδέχεται την Καϊράτ Αλμάτι, με τη νίκη των Πορτογάλων να προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.12, την ισοπαλία στα 9.00 και τη νίκη των Καζάκων στα 20.00. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει ο Τρινκάο προσφέρεται στα 2.67.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης επιστρέφει δυναμικά, και η Stoiximan δίνει στους παίκτες τη δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία του Champions League με πλήθος επιλογών και ειδικές Ενισχυμένες Αποδόσεις που απογειώνουν τη δράση.

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!