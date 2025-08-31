Stoiximan: Ειδικές αποδόσεις στα ντέρμπι της Cyprus League by Stoiximan

Με τρεις αναμετρήσεις και πλήθος Ειδικών Αποδόσεων από τη Stoiximan, ολοκληρώνεται σήμερα η 2η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, προσφέροντας έντονο ενδιαφέρον στους φίλους του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Στις 19:00, στο «Αρένα» της Λάρνακας, η ΑΕΚ υποδέχεται την ΑΕΛ Λεμεσού σε μια παραδοσιακά αμφίρροπη αναμέτρηση. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της ομάδας της Λάρνακας στο 1.50, την ισοπαλία στα 4.20 και τη νίκη της ομάδας της Λεμεσού στο 5.90. Ανάμεσα στις Ειδικές Αποδόσεις ξεχωρίζει το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα στα 2.55, αλλά και το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο στα 5.30.

Την ίδια ώρα, στο Δασάκι, ο Εθνικός Άχνας φιλοξενεί την Ομόνοια σε ένα ματς με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των γηπεδούχων στο 5.30, την ισοπαλία στα 4.20 και τη νίκη της Ομόνοιας στο 1.55. Στις Ειδικές Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 2.30, ενώ η πιθανότητα να μπει γκολ πριν το 25ο λεπτό της αναμέτρησης βρίσκεται στο 1.88.

Η αγωνιστική κορυφώνεται στις 20:00 στο ΓΣΠ, όπου ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται την πρωταθλήτρια Πάφο σε ένα ντέρμπι που αναμένεται να προσελκύσει τα βλέμματα όλων. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 3.80 στη νίκη του ΑΠΟΕΛ, 3.35 στην ισοπαλία και 1.98 στη νίκη της Πάφου. Ανάμεσα στις Ειδικές Αποδόσεις, ξεχωρίζουν το ενδεχόμενο να υπάρξει κόκκινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο με απόδοση 8.75 και το να σημειωθεί αυτογκόλ με απόδοση 11.00.

Με τη Stoiximan, οι φίλοι του ποδοσφαίρου απολαμβάνουν κορυφαία στοιχηματική εμπειρία και μοναδικές Ειδικές Αποδόσεις σε κάθε φάση της Cyprus League by Stoiximan.

