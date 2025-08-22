ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Κύπρος «βομβαρδίζει» και σπάει ρεκόρ!

Σύμφωνα με το αρχείο της ΚΟΠ, το προηγούμενο ρεκόρ της Κύπρου σε συνεχόμενους αγώνες με γκολ καταγράφηκε στις σεζόν 2017-2018 και 2023-2024, με 12 σερί αγώνες.

Οι ήττες της ΑΕΚ στη Νορβηγία από τη Μπραν και της Ομόνοιας στην Αυστρία από τη Βόλφσμπεργκερ με το ίδιο σκορ (1-2) μάς άφησαν πικρή γεύση αφού και οι δυο ομάδες μας έδειξαν ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει την ήττα, έχοντας δεχθεί δεύτερο τέρμα στα τελευταία στάδια του αγώνα.

Αν όμως πρέπει να κρατήσουμε κάτι θετικό, είναι το γεγονός ότι η πόρτα της πρόκρισης διατηρήθηκε ορθάνοικτη, ενόψει των επαναληπτικών της ερχόμενης εβδομάδας. Υπάρχει όμως κι ένας ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο οι δύο χθεσινοί αγώνες αποδείχθηκαν ιστορικής σημασίας για το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Με το που σκόραραν, τόσο η ΑΕΚ όσο και η Ομόνοια, γράφτηκε ιστορία αφού για πρώτη φορά από την εποχή που η Κύπρος αγωνίζεται στα Κύπελλα Ευρώπης (αρχές της δεκαετίας του 1960), οι εκπρόσωποί μας καταφέρνουν να φτάσουν σε 21 συνεχόμενους αγώνες έχοντας σκοράρει τουλάχιστον μία φορά σε κάθε παιχνίδι τους.  Ένα σπουδαίο σερί, τη σφραγίδα του οποίου έχουν βάλει φυσικά, εκτός από την ΑΕΚ και την Ομόνοια, τόσο η πρωταθλήτρια μας Πάφος FC όσο και ο Άρης.

Η Πάφος FC την ερχόμενη Τρίτη θα παίξει επίσης στην Κύπρο με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα στον επαναληπτικό του 2-1 όπου μπήκαν ισχυρές βάσεις για πρόκριση της στην κορυφαία διοργάνωση της UEFA.

Σύμφωνα με το αρχείο της ΚΟΠ, το προηγούμενο ρεκόρ της Κύπρου σε συνεχόμενους αγώνες με γκολ καταγράφηκε στις σεζόν 2017-2018 και 2023-2024, με 12 σερί αγώνες. Η επέκταση του ρεκόρ και το σπάσιμο του φράγματος των 21 σερί αγώνων σκοραρίσματος βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ακολουθούν οι τρεις επαναληπτικοί την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο.

Με την ευκαιρία, να σημειώσουμε άλλη μία πολύ θετική πτυχή για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα Play-offs της UEFA και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Κύπρος, έχοντας πετύχει 41 τέρματα, διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση ανάμεσα σε όλες τις χώρες της UEFA.

Για την ώρα όμως, ας θυμηθούμε πώς οι τέσσερις κυπριακές ομάδες βοήθησαν να επιτευχθεί η επίδοση των 21 συνεχόμενων αγώνων με σκοράρισμα:

ΑΕΚ (7 αγώνες, 11 τέρματα): Παρτίζαν 1-0, 1-2, Τσέλιε 1-1, 2-1, Λέγκια 4-1, 1-2, Μπραν 1-2.

Πάφος FC (5 αγώνες, 7 τέρματα): Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-1, 1-0, Ντιναμό Κιέβου 1-0, 2-0, Ερυθρός Αστέρας 2-1.

Ομόνοια (5 αγώνες, 15 τέρματα): Κουτάισι 1-0, 4-0, Άραζ 4-0, 5-0, Βόλφσμπεργκερ 1-2.

Άρης (4 αγώνες, 8 τέρματα): Ακαδημία Πούσκας 3-2, 2-0, ΑΕΚ Αθηνών 2-2, 1-3.

 

