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Νέα ομάδα για τον Ρομπέρζ με διπλό ρόλο

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέα ομάδα για τον Ρομπέρζ με διπλό ρόλο

Ο πρώην στόπερ της ΑΕΚ και του Απόλλωνα ανακοινώθηκε

Η AΤΕ-ΠΕΚ Παρεκκλησιάς "Genesis FC" ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Βαλεντίν Ρομπέρζ ο οποίος θα έχει ρόλο ποδοσφαιριστή και βοηθού προπονητή.

Αναλυτικά:

Η ΑΤΕ-ΠΕΚ Παρεκκλησιάς «ΓΕΝΕΣΙΣ» ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια την έναρξη της συνεργασίας της με τον Valentin Roberge, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα μας αναλαμβάνοντας τον διπλό ρόλο του ποδοσφαιριστή και Βοηθού Προπονητή. 

Μετά από μια σπουδαία πορεία στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, ο Valentin επιλέγει να ξεκινήσει ένα διαφορετικό κεφάλαιο.

Με συμμετοχές στην Γαλλία με EA Guingamp, PSG & Stade Reims, στην Αγγλία με τη Sunderland, στην Πορτογαλία με τη Marítimo, στην Ελλάδα με τον Άρη Θεσσαλονίκης, καθώς και με μια γεμάτη τίτλους πορεία στον Απόλλωνα Λεμεσού και την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Κύπρου, ο Valentin αποτελεί έναν από τους πιο καταξιωμένους αμυντικούς που αγωνίστηκαν ποτέ στην Κύπρο.

Η Παρεκκλησιά έχει γίνει το σπίτι του και η απόφασή του να φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας πηγάζει από την επιθυμία του να προσφέρει πίσω στην κοινότητα που αγκάλιασε τον ίδιο και την οικογένειά του.

Βρίσκεται εδώ για να βοηθήσει το όραμα του συλλόγου.

Να εμπνεύσει τη νέα γενιά.

Να μεταδώσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του

Να ενισχύσει την κουλτούρα του συλλόγου.

Να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός οργανισμού που κοιτάζει με φιλοδοξία το μέλλον.

Καλωσόρισες στο σπίτι σου, Valentin!

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