Άρχισε η νέα σειρά μαθημάτων για το δίπλωμα προπονητή UEFA «Α»

Άρχισε την Τρίτη 16 Ιουνίου η νέα σειρά μαθημάτων για απόκτηση διπλώματος UEFA «Α» που διοργανώνει η Σχολή Προπονητών ΚΟΠ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2026 Θα ακολουθήσουν οι επόμενες φάσεις, όπου μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνουν και εργασίες στο χώρο εργασίας των προπονητών.

Η ολοκλήρωση της νέας σειράς μαθημάτων είναι προγραμματισμένη στον Μάϊο του 2027.

Στη φωτογραφία οι προπονητές και προπονήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαζί με τον Υπεύθυνο εκπαίδευσης της Σχολής Προπονητών ΚΟΠ Μάριο Κωνσταντίνου.