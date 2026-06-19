Πέρασε η πρόταση από το Δ.Σ. – Με μισθό πλέον ο πρόεδρος της ΚΟΠ

Σε ρεπορτάζ της ιστοσελίδας μας στις 22/12/2025, αποκαλύψαμε τις διεργασίες εντός της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου σχετικά με το ενδεχόμενο η θέση του προέδρου να καταστεί έμμισθη.

Έκτοτε, σημειώθηκε ουσιαστική εξέλιξη στο ζήτημα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, εδώ και λίγο καιρό η σχετική πρόταση έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, καθιστώντας τον Χάρη Λοϊζίδη έμμισθο πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση για οικονομική αμοιβή του προέδρου εστιάζει στον τεράστιο όγκο εργασίας του, καθώς και στις αυξημένες απαιτήσεις που παρουσιάζει η καθημερινή διαχείριση του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Με βάση αυτό, η απόφαση κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να αντικατοπτρίζονται με καλύτερο τρόπο οι αυξημένες υποχρεώσεις του εκάστοτε προέδρου και ο χρόνος που αφιερώνει καθημερινά στα καθήκοντά του.