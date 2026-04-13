Αναγγενημένος και επιδραστικός

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Χωρίς δόση υπερβολής όλα τα γκολ που πέτυχε ο Γιούσης είναι όλο χρυσάφι

Γκολ από χρυσάφι ο ο αναγεννημένος Χρίστος Γιούσης με τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς στον πάγκο.  Ο Ελλαδίτης ακραίος επιθετικός με τον Μιχαήλοβιτς στον πάγκο παρουσιάζεται αναγεννημένος. Ο Βέσκο του έδωσε ένα ελεύθερο ρόλο στην επίθεση και ο Γιούσης απογειώθηκε. Είναι καθοριστικός και πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι του Εθνικού.

Πέντε γκολ 10 βαθμοί

Ο Γιούσης πέτυχε πέντε καθοριστικά γκολ όλο χρυσάφι. Πέντε γκολ που έδωσαν 10 ολόκληρους βαθμούς στον Εθνικό! Πέντε γκολ που έκριναν παιχνίδια και που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Πέντε γκολ που έδωσαν στον Εθνικό τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Χωρίς καμία αμφιβολία η πιο πετυχημένη μεταγραφή του Εθνικού τον Γενάρη και όχι μόνο είναι ο Γιούσης.

Πέντε γκολ με μεγάλες ομάδες

Και τα πέντε γκολ ο Γιούσης τα πέτυχε απέναντι σε μεγάλες και τούτο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία  Συγκεκριμένα πέτυχε και τα δύο γκολ στην μεγάλη νίκη επί της Πάφου και έδωσε το τρίποντο στον Εθνικό. Πέτυχε το νικητήριο 3-2 στην μεγάλη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ και το τρίποντο στον Εθνικό.

Σκόραρε στο 1-1 την ΑΕΛ και έδωσε τον ένα βαθμό στον Εθνικό. Σκόραρε στην νίκη με 1-0 επί της Ανόρθωσης και έδωσε ακόμη τρεις βαθμούς στην ομάδα της Άχνας.

Πάσχα με πίστη παραμονής

Η ανάκαμψη του Εθνικού με τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς στον πάγκο βρίσκει τους Αχνιώτες να κάνουν καλό και χαρούμενο Πάσχα στο Δασάκι. Με ηρεμία αλλά και αισιοδοξία και πίστη για συνέχιση της αντεπίθεσης για την ανατροπή και την παραμονή.

