Έστησε μπλόκο στη Νάπολι ο Στρεφέτσα και χαρίζει τον τίτλο στην Ίντερ

Η Πάρμα ανάγκασε τη Νάπολι να στραβοπατήσει με σκόρερ τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, με τους «παρτενοπέι» να μένουν στην ισοπαλία (1-1), μοιράζοντας απλόχερα χαμόγελα στη «νερατζούρο» πλευρά του Μιλάνου.

Με ήρωα τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα η Πάρμα έμεινε όρθια στη μονομαχία με τη Νάπολι για την 32η αγωνιστική της Serie A, αναγκάζοντας τους «παρτενοπέι» να συμβιβαστούν με την ισοπαλία (1-1), δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην Ίντερ, εάν κερδίσει στην έδρα της Κόμο (12/04, 21:45), να ξεφύγει στο +9.

Ο Βραζιλιάνος, δανεικός από τον Ολυμπιακό, πρόλαβε να χτυπήσει στα πρώτα 33 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, με τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ να βρίσκεται απάντηση στο 60’. Το 1-1 βέβαια παρέμεινε άθικτο μέχρι και το φινάλε της αναμέτρησης.Η Πάρμα δεν έχασε καθόλου χρόνο και με το καλημέρα πήρε το προβάδισμα. Στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού ο Ελφαγέ πήρε την κεφαλιά και έβγαλε τον Στρεφέτσα στον ελεύθερο χώρο να οργώσει το γήπεδο, εκμεταλλευόμενος και τη στιγμιαία αδράνεια της αντίπαλης άμυνας. Ο 28χρονος μπήκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή και με άψογο πλασέ έστειλε την μπάλα δοκάρι και μέσα, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο γκολ για το 1-0.

Οι «παρτενοπέι» επέστρεψαν στο ματς στο 60ο λεπτό με τον συνήθη ύποπτο. Ο Χόιλουντ έστρωσε την μπάλα στον ερχόμενο ΜακΤόμινεϊ και αυτός με συρτό σουτ στην κίνηση, έστειλε την μπάλα συστημένη στα αντίπαλα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Όσο και αν προσπάθησε η ομάδα του Αντόνιο Κόντε να φτάσει στην ολική ανατροπή, δεν τα κατάφερε και πλέον βλέπει τα όνειρα για τον τίτλο σιγά σιγά να σβήνουν.

