Έσπασε το ρόδι ο Ίμερι

Στην 11η του συμμετοχή ο φιλότιμος Ντεμίρ Ίμερι πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ένωσης.

Ο 31χρονος επιτελικός μέσος έσπασε το ρόδι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όταν μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και είδε δίχτυα με το εύστοχο πέναλτι. Στα επόμενα πέντε παιχνίδια θέλει να δείξει περισσότερα. Ο Ίμερι θέλει να κερδίσει νέο συμβόλαιο είτε στην Ένωση είτε σε άλλη ομάδα και να μείνει στην Κύπρο.

Αποκτήθηκε τον Ιανουάριο για να κάνει την διαφορά στην μεσοεπιθετική γραμμή, όμως μέχρι τώρα κινήθηκε στα ρηχά. Μετράει 11 συμμετοχές εκ των οποίων οι 3 ως αλλαγή και οι 8 ως βασικός.

Η σταύρωση των βυσσινί

Μετά την νίκη επί της Αραδίππου κάποιοι υπέρ αισιόδοξοι πίστεψαν πως η ομάδα θα δώσει συνέχεια. Δυστυχώς όμως στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό καταγράφηκε ξανά η ίδια τραγική εικόνα και αυτό είναι κάτι που προβλημάτισε. Η σταύρωση των βυσσινί στην χειρότερη χρονιά στην ιστορία τους συνεχίζεται.