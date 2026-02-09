Η αποτυχία που έγινε συνήθεια και... ο ΑΠΟΕΛ

Η ήττα και η αποτυχία που έγινε πλέον συνήθεια στο Τάσος Μάρκου. Και με τον Εθνικό κατέγραψε ακόμη μία αποκαρδιωτική ήττα μέσα στο Τάσος Μάρκου. Ακόμη μια αποτυχία στην έδρα της που σκόρπισε και άλλη μεγάλη απογοήτευση. Ούτε με τον Εθνικό χάρηκε τρίποντο.

20 ήττες σε 21 παιχνίδια

Στο παιχνίδι με τον Εθνικό γνώρισε την 20η ήττα σε 21 παιχνίδια! Με αυτή την πορεία που διαγράφει πάει να γραφτεί ως η χειρότερη στην ιστορία της. Μέσα στην έδρα της μετράει μόνο ήττες. Έκτος έδρας μόνο μια ισοπαλία.

Για πρώτη φορά

Όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ένωση πρώτη φορά στην ιστορία της γίνονται. Σε 21 παιχνίδια δεν έχει νίκη. Έχει μόνο ένα βαθμό με την χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος με 47 γκολ παθητικό και την χειρότερη επίθεση με μόλις 5 γκολ.

Καταθλιπτική εικόνα

Και με τον Εθνικό μία από τα ίδια. Με τίποτα δεν σηκώνει κεφάλι. Ειδικά μετά την αποβολή του Δ. Σολωμού που έμεινε με 10 παίκτες, ξανά η εικόνα της ήταν καταθλιπτική. Σε ακόμη μια αγωνιστική γνώρισε την ήττα και ο προβληματισμός αλλά και η απογοήτευση μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο.

Με ΑΠΟΕΛ

Την Τέταρτη η Ένωση θα πάει στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ για την προημιτελική φάση του κυπέλλου. Η προετοιμασία ξεκινά από σήμερα. Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι θα προετοιμάσει εντατικά τους βυσσινί για να παρουσιάσει ανταγωνιστική ομάδα. Οι Κούρεζ και Κατσιάρης που αποχώρησαν τραυματίες αποτελούν ερωτηματικό.