ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αποτυχία που έγινε συνήθεια και... ο ΑΠΟΕΛ

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η αποτυχία που έγινε συνήθεια και... ο ΑΠΟΕΛ

Τα δεδομένα που υπάρχουν στην Ένωση

Η ήττα και η αποτυχία που έγινε πλέον συνήθεια στο Τάσος Μάρκου. Και με τον Εθνικό κατέγραψε ακόμη μία αποκαρδιωτική ήττα μέσα στο Τάσος Μάρκου. Ακόμη μια αποτυχία στην έδρα της που σκόρπισε και άλλη μεγάλη απογοήτευση. Ούτε με τον Εθνικό χάρηκε τρίποντο.

20 ήττες σε 21 παιχνίδια

Στο παιχνίδι με τον Εθνικό γνώρισε την 20η ήττα σε 21 παιχνίδια! Με αυτή την πορεία που διαγράφει πάει να γραφτεί ως η χειρότερη στην ιστορία της. Μέσα στην έδρα της μετράει μόνο ήττες. Έκτος έδρας μόνο μια ισοπαλία.

Για πρώτη φορά

Όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ένωση πρώτη φορά στην ιστορία της γίνονται. Σε 21 παιχνίδια δεν έχει νίκη. Έχει μόνο ένα βαθμό με την χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος με 47 γκολ παθητικό και την χειρότερη επίθεση με μόλις 5 γκολ.

Καταθλιπτική εικόνα

Και με τον Εθνικό μία από τα ίδια. Με τίποτα δεν σηκώνει κεφάλι. Ειδικά μετά την αποβολή του Δ. Σολωμού που έμεινε με 10 παίκτες, ξανά η εικόνα της ήταν καταθλιπτική. Σε ακόμη μια αγωνιστική γνώρισε την ήττα και ο προβληματισμός αλλά και η απογοήτευση μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο.

Με ΑΠΟΕΛ

Την Τέταρτη η Ένωση θα πάει στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ για την προημιτελική φάση του κυπέλλου. Η προετοιμασία ξεκινά από σήμερα. Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι θα προετοιμάσει εντατικά τους βυσσινί για να παρουσιάσει ανταγωνιστική ομάδα. Οι Κούρεζ και Κατσιάρης που αποχώρησαν τραυματίες αποτελούν ερωτηματικό.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αποτυχία που έγινε συνήθεια και... ο ΑΠΟΕΛ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Yδατοσφαίριση: Η Λάρνακα στο ρετιρέ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Εικοσιτετράωρη προθεσμία ν' απαντήσει στη Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ο Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις

EUROLEAGUE

|

Category image

Το έκανε μετά από 13 μήνες κι έφερε ικανοποίηση

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Οι σημαντικοί άξονες στη Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Αθλητισμού

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Θέλουν και οι δύο το τρίποντο για διαφορετικούς λόγους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποκαλύφθηκε η μπάλα του τελικού του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: H Ομόνοια πετάει και ο Μπεργκ τραγουδάει... «Φέρ' το»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Την ανανέωση και επέκταση του #TowardsLA για το 2026 ανακοίνωσε ο Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το δράμα του Ντέλε Άλι: «Παίζει τζόγο όλη νύχτα στο καζίνο, δεν μιλάει σε κανέναν και είναι δυστυχισμένος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Ολα μπορούν να γίνουν στην Premier League»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το -2 του Καρσέδο με παιχνίδι λιγότερο, έγινε... αντίο για τον τίτλο από τον Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ολυμπιακός: Τελικά, τι πάει τόσο στραβά στα ντέρμπι φέτος;

Ελλάδα

|

Category image

Mπλα, μπλα και… μπαμ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Aς είναι καλά o Σεμέδο - Η απίστευτη έμπνευση στο ημίχρονο που έφερε 600 ευρώ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη