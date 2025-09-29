ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θύρα 5: «Το γήπεδο πρέπει να γίνει φρούριο και κόλαση μαζί – Η Πάφος δεν παίζει, ΠΟΛΕΜΑ!»

Ανακοίνωση-κάλεσμα προς τον κόσμο της Πάφου ενόψει του ιστορικού αγώνα με τη Μπάγερν Μονάχου στο «Αλφαμέγα», εξέδωσε η Θύρα 5.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των οργανωμένων φίλων της Πάφου:

«ΚΑΛΕΣΜΑ ΘΥΡΑΣ 5 

Αδέρφια, αύριο η Πάφος δεν παίζει – ΠΟΛΕΜΑ!

Η Μπάγερν έρχεται στο νησί μας και το γήπεδο πρέπει να γίνει φρούριο και κόλαση μαζί.

Όλοι ΝΟΤΙΑ, όλοι ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ, όλοι ΜΙΑ ΦΩΝΗ.

Δεν θα σταματήσουμε λεπτό – από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι να σφυρίξει η λήξη.

Στη Νότια στήνεται ΚΟΡΕΟ. Κανείς δεν μετακινεί, κανείς δεν αγγίζει τίποτα. Ακολουθουμε πιστά τις οδηγίες της ΘΥΡΑΣ 5.

 Έξω από τις εισόδους θα υπάρχουν κλιμάκια με λαχνούς ενίσχυσης. Στηρίζουμε ΟΛΟΙ τον Σύνδεσμο – τα δώρα είναι πολλά και η κλήρωση θα γίνει στο Fan Day της ΘΥΡΑΣ στις 12/10.

Υ.Γ 1) ΜΕΣ ΤΑ ΣΑΛΩΝΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ.»

 

ΠΑΦΟΣ FC

Διαβαστε ακομη