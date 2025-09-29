Κομπανί: «Απόλυτος σεβασμός στην Πάφο - Δεν έχει χάσει ακόμα...»

Τα όσα είπε στη Συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Πάφος FC, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League, ο Βενσάν Κομπανί, τον οποίο συνόδευσε ο διεθνής Αυστριακό μέσο, Κόνραντ Λάιμερ.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τρίτη (30/9) στο στάδιο «Αλφαμέγα» και οι Βαυαροί δείχνουν να προσεγγίζουν την κυπριακή ομάδα με απόλυτη σοβαρότητα.

Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου,:

«Είναι σημαντικός αγώνας Τσάμπιονς Λιγκ. Έχουμε σεβασμό για την Πάφο. Έχουν δώσει επτά αγώνες και δεν έχουν χάσει κανένα, άρα ξέρουμε τι να περιμένουμε. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και ένταση από την αρχή. Ο στόχος είναι καθαρός: νίκη και τρεις βαθμοί. Είναι πάντα ενδιαφέρον να αντιμετωπίζεις μια ομάδα για πρώτη φορά.»

Ο έμπειρος χαφ της Μπάγερν πρόσθεσε:

«Είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε καλά. Θέλουμε να συνεχίσουμε δυναμικά και στο Champions League, όπως ξεκινήσαμε στο πρωτάθλημα.

Η Πάφος είναι καλή ομάδα, έχει τακτική πειθαρχία και αξίες. Αν τους αφήσουμε χώρο και χρόνο, θα είναι επικίνδυνοι. Θέλουμε ρυθμό, ένταση και έλεγχο. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τη νίκη.»

Στάθηκε και στον συμπαίκτη του, Χάρι Κέιν:

«Είναι απίστευτος. Δουλεύει σκληρά και αφιερώνει χρόνο σε κάθε λεπτομέρεια. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι.»