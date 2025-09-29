ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κομπανί: «Απόλυτος σεβασμός στην Πάφο - Δεν έχει χάσει ακόμα...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κομπανί: «Απόλυτος σεβασμός στην Πάφο - Δεν έχει χάσει ακόμα...»

Οι δηλώσεις του Βέλγου τεχνικού των βαυαρών

Τα όσα είπε στη Συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Πάφος FC, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League, ο Βενσάν Κομπανί, τον οποίο συνόδευσε ο διεθνής Αυστριακό μέσο, Κόνραντ Λάιμερ.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τρίτη (30/9) στο στάδιο «Αλφαμέγα» και οι Βαυαροί δείχνουν να προσεγγίζουν την κυπριακή ομάδα με απόλυτη σοβαρότητα.

Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου,: 

«Είναι σημαντικός αγώνας Τσάμπιονς Λιγκ. Έχουμε σεβασμό για την Πάφο. Έχουν δώσει επτά αγώνες και δεν έχουν χάσει κανένα, άρα ξέρουμε τι να περιμένουμε. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και ένταση από την αρχή. Ο στόχος είναι καθαρός: νίκη και τρεις βαθμοί. Είναι πάντα ενδιαφέρον να αντιμετωπίζεις μια ομάδα για πρώτη φορά.»

Ο έμπειρος χαφ της Μπάγερν πρόσθεσε:

«Είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε καλά. Θέλουμε να συνεχίσουμε δυναμικά και στο Champions League, όπως ξεκινήσαμε στο πρωτάθλημα.

Η Πάφος είναι καλή ομάδα, έχει τακτική πειθαρχία και αξίες. Αν τους αφήσουμε χώρο και χρόνο, θα είναι επικίνδυνοι. Θέλουμε ρυθμό, ένταση και έλεγχο. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τη νίκη.»

Στάθηκε και στον συμπαίκτη του, Χάρι Κέιν:

«Είναι απίστευτος. Δουλεύει σκληρά και αφιερώνει χρόνο σε κάθε λεπτομέρεια. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι.»

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η έκρηξη του κόσμου έδειξε την έξοδο στον Κάναντι - Τέλος από την Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η τιμωρία που επιβλήθηκε στον Σιμεόνε για την αποβολή του στο «Άνφιλντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς Ροντινέι στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός - Το συγκινητικό ποστάρισμα του Βραζιλιάνου για τον τραυματισμό του!

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο: Ο Γιαπάνης στον πάγκο του ΠΑΟΚ!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ενισχυμένος, πληρέστατος και έτοιμος για… αστέρι!

EUROLEAGUE

|

Category image

Μια τεσσάρα με μπόλικα οφέλη

ΑΕΚ

|

Category image

Θύρα 5: «Το γήπεδο πρέπει να γίνει φρούριο και κόλαση μαζί – Η Πάφος δεν παίζει, ΠΟΛΕΜΑ!»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γιόκιτς: «Το σχέδιό μου είναι να παραμείνω για πάντα στους Νάγκετς»

NBA

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ποιος ξεχνά το ΠΑΟΚ–Μακάμπι; Ο Λιάσος Λουκά μιλά για εκείνο το παιχνίδι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κομπανί: «Απόλυτος σεβασμός στην Πάφο - Δεν έχει χάσει ακόμα...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Euroleague βλέπει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ως τα μεγάλα φαβορί για τη νέα σεζόν!

EUROLEAGUE

|

Category image

Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής

Ελλάδα

|

Category image

Ισπανία: Ο 19χρονος τερματοφύλακας Ραμίρεθ πέθανε μετά από σύγκρουση σε αγώνα 5ης κατηγορίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα από την πράσινη πεντάρα στο «Παπ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πανζουρλισμός και… κυνήγι στο πούλμαν της Ρεάλ στο Αλμάτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη