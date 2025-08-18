ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η νέα άφιξη και η πολυφωνία που θέλει ο Κάναντι

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Μετά την ενσωμάτωση των Μπαλούα και Έλλα, στην Ένωση περιμένουν Αφρικανό στράικερ με τον οποίο υπάρχει συμφωνία. Πρόκειται για Γκονγκολέζο στράικερ που έρχεται για να κάνει την μεγάλη διαφορά.

Οι Μπαλούα και Έλλα ήρθαν στην Ένωση για να ανεβάσουν επιθετικά την Ένωση και να κάνουν το βήμα παραπάνω.

Εξάλλου, ο προπονητής της ομάδας, Νταμίρ Κάναντι θέλει πολυφωνία στην επίθεση. Θέλει επιλογές για να υπάρχει και συναγωνισμός.

Ο Αυστριακός τεχνικός έχει στην διάθεση του ακόμη τέσσερις στράικερ. Τον Γεωργιανό Ζουράμπ Μουσελιάνι τον οποίο είχε βασικό πέρσι. Τον Μιχάλη Χαραλάμπους, τον Κροάτη Ιβάν Λάτσα και τον νεαρό Δημήτρη Σολωμού.

 

