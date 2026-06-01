«Εξάσφαιρη» Βραζιλία διέλυσε τον Παναμά

Η Σελεσάο μπροστά στο ένθερμο κοινό της έκανε ιδανικότατη εκκίνηση στην αναμέτρηση αφού στο 2ο λεπτό ο Βινίσιους Τζούνιορ άνοιξε το σκορ με εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή.

Στο δεύτερο μέρος ο Κάρλος Αντσελότι άλλαξε όλη την ενδεκάδα του, όμως οι Βραζιλιάνοι δεν έριξαν ρυθμό, με τον Ραγιάν στο 53ο λεπτό να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-1, ενώ εφτά λεπτά αργότερα ο Λούκας Πακετά με υπέροχο πλασέ, διαμόρφωσε το 4-1.

Στο 63' ήταν η σειρά του Ίγκορ Τιάγκο να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, «γράφοντας» το 5-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ 81' ο Ντανίλο πέτυχε το έκτο γκολ της Βραζιλίας.

84' ο Παναμάς μείωσε στο τελικό 6-2 με τον Χάρβεϊ, ολοκληρώνοντας μια φιλική αναμέτρηση όπου η «Σελεσάο» έβγαλε μεγάλη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας πανέτοιμη για το Mundial.

