«Manager, όχι head coach»: Βάζει όρο στις συζητήσεις με τη Λίβερπουλ ο Ιραόλα!

Στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις Λίβερπουλ και Άντονι Ιραόλα, όλα δείχνουν… deal, αλλά τα πάντα θα εξαρτηθούν και από μία συγκεκριμένη απαίτηση του Βάσκου, που θέλει να αποφασίζει εξ’ ολοκλήρου για τις μεταγραφές!

Πολύ θετικά κυλούν οι συζητήσεις ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τον Άντονι Ιραόλα, με φόντο την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των «κόκκινων», την στιγμή που ο Fabrizio Romano επιμένει πως εκκρεμούν… λεπτομέρειες για το απόλυτο deal.

Σε αυτό βοηθά η πρόθεση και των δύο πλευρών. Ο Βάσκος προπονητής αισθάνεται πως είναι η καλύτερη επιλογή για αυτόν, ενώ η Λίβερπουλ τον πιστεύει πάρα πολύ και θεωρεί πως πρόκειται για τον καλύτερο «ελεύθερο», αυτήν την στιγμή στην αγορά.

Σε ένα πράγμα έχουν κολλήσει προς το παρόν οι συζητήσεις, αλλά όλα δείχνουν πως και αυτό θα ξεπεραστεί.

Ο Ιραόλα ζητά να είναι manager, ενώ η Λίβερπουλ τον προορίζει για head coach, τουλάχιστον στον πρώτο χρόνο του συμβολαίου του.

Ποια η διαφορά μεταξύ τους; Πως στην πρώτη περίπτωση ο ίδιος θα αποφασίζει για τα πάντα. Θα έχει την πλήρη εποπτεία του club, θα είναι ο βασικός υπεύθυνος για τις μεταγραφές και θα περνούν όλα από το χέρι του!

Αυτό ακριβώς ζητά ο Ιραόλα, με τη Λίβερπουλ αυτήν την στιγμή να είναι λίγο διστακτική και να το διαπραγματεύεται, σύμφωνα με τον έγκριτο Paul Joyce.

