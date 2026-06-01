«Αυτοδυναμία» της Παρί στην κορυφαία ενδεκάδα του Champions League

Γνωστή έγινε η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν για Champions League, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, να έχει πέντε ποδοσφαιριστές στη σχετική λίστα.

Λίγες ώρες μετά τον συγκλονιστικό τελικό της Βουδαπέστης, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League για δεύτερη διαδοχική σεζόν επικρατώντας της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι, η UEFA προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της κορυφαίας ενδεκάδας της διοργάνωσης.

Η ειδική επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας επέλεξε τους 11 καλύτερους ποδοσφαιριστές της φετινής σεζόν, με το αποτέλεσμα να καθρεφτίζει σε μεγάλο βαθμό την κυριαρχία των δύο φιναλίστ. Όπως αναμενόταν, η back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, έχει τη μερίδα του λέοντος με πέντε ποδοσφαιριστές.

Από την πλευρά της, η φιναλίστ Άρσεναλ εκπροσωπείται από τρεις παίκτες, ενώ τις υπόλοιπες θέσεις συμπληρώνουν ο Μάρκος Γιορέντε της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς και οι Χάρι Κέιν και Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου.

Η παρουσία του Άγγλου επιθετικού στην κορυφαία ενδεκάδα κρίνεται απόλυτα δικαιολογημένη, καθώς ολοκλήρωσε τη σεζόν ως ο δεύτερος σκόρερ του θεσμού, έχοντας σημειώσει 14 τέρματα. Αντίθετα, αίσθηση έχει προκαλέσει η ηχηρή απουσία του Κιλιάν Εμπαπέ, παρά το γεγονός ότι ο Γάλλος σούπερ σταρ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της φετινής διοργάνωσης με 15 γκολ.

Η καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν στο Champions League:

Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ), Μάρκος Γιορέντε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν), Μάικλ Ολίσε (Μπάγερν), Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Παρί Σεν Ζερμέν), Ούσμαν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Χάρι Κέιν (Μπάγερν).

