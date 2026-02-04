Για την πρόκριση με οδηγό το σερί

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι επτά σερί νίκες του Απόλλωνα αποδείχθηκαν πολύτιμες.

Οι έξι επιτυχίες στο πρωτάθλημα εκτόξευσαν την ομάδα στην 3η θέση, ενώ στην εξαιρετικής σημασίας αναμέτρηση απέναντι στην Ανόρθωση για το κύπελλο η νίκη έδωσε στους κυανόλευκους το εισιτήριο για την οχτάδα. Τέτοιας σημασίας είναι και ο σημερινός αγώνας στο στάδιο «Αλφαμέγα» (18:00) απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, για τους «8» της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης. Απέναντι σε μία ομάδα που έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια μεγάλους αντιπάλους, το έργο των παικτών δεν θα είναι εύκολο. Στόχος της λεμεσιανής ομάδας είναι να πετύχει ένα γρήγορο γκολ, που θα γείρει την πλάστιγγα των πιθανοτήτων υπέρ της. Ακόμη όμως κι αν αυτό δεν έρθει και δεδομένο ότι η πρόκριση θα κριθεί σε έναν αγώνα, ο Λοσάδα ζητά από τους παίκτες του υπομονή και διατήρηση της συνοχής στις γραμμές. Η ομάδα θα έχει και τη θερμή συμπαράσταση των φιλάθλων της, στις τάξεις των οποίων επικρατεί ενθουσιασμός μετά τα τελευταία αποτελέσματα. Αγωνιστικά, στην αποστολή βρίσκονται οι Μαλεκκίδης, Λαμ και Σπόλιαριτς, που αντιμετώπισαν προβλήματα τις προηγούμενες μέρες, ενώ εκτός έμεινε ο Ροντρίγκεζ.

Διαβαστε ακομη