Κερδίζει φανέλα βασικού;

Ο Στέφαν Γιόβετιτς δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα κάτσει εύκολα στον πάγκο, κι αυτό είναι άλλο ένα τρανό παράδειγμα της αφοσίωσης και πίστης που έχουν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας στο πλάνο του Μπεργκ. Με την εμφάνισή του όμως στο παιχνίδι της Κυριακής ο Μαυροβούνιος επιθετικός, κάνει το έργο του προπονητή του ακόμα πιο δύσκολο.

Μπαίνοντας στο παιχνίδι στο 71ο λεπτό και έχοντας μια εξαιρετική παρουσία η οποία συνοδεύτηκε με το νικητήριο γκολ στο 87ο λεπτό, ανακηρύσσοντάς τον μάλιστα και πολυτιμότερο παίκτη του παιχνιδιού, έδειξε στον προπονητή του, ότι ακόμα έχει πολλά να προσφέρει παρά τα 36 του χρόνια.

Η λογική λέει ότι θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα στον σημερινό αγώνα κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΛ(4/2) στις 19:00 στο ΓΣΠ. Ούτως ή άλλως η εμπειρία και η ποιότητά του χρειάζεται σε τέτοια παιχνίδια.

Α. Π.