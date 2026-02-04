Η Λεμεσός έγινε... Μινεσότα

Παρά την έντονη φημολογία για κάθοδο του άλλοτε σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης στο νησί μας και πιο συγκεκριμένα στη Λεμεσό και την ΑΕΛ, εν τέλει έβαλε την υπογραφή του για άλλες πολιτείες.

Ούτε στο Μεξικό κατάφερε να στεριώσει ο Χάμες Ροντρίγκες και θα συνεχίσει την καριέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς είναι κοντά σε συμφωνία με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ. Ο Κολομβιανός σταρ, γνωστός στην Ελλάδα και από τη «θητεία» του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23, μετά την αποτυχημένη παρουσία του στην Ισπανία με τη φανέλα της Βαγιεκάνο, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη Λεόν, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί ούτε στο πρωτάθλημα της Liga MX.

Στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του και σύμφωνα με το «Fox Sports» θα φύγει από το Μεξικό, μολονότι έχει προτάσεις από Τίγκρες και Μοντερέι, και τη Λεόν με προορισμό το πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο 34χρονος μεσοεπιθετικός έχει ήδη συμφωνήσει με την ομάδα της Μινεσότα σε διετές (1+1) συμβόλαιο συνεργασίας.