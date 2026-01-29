Ευχόμαστε... αποκλεισμό - Σκληρή μάχη Κύπρου-Ελβετίας για τη 15η θέση!

Η τρομερή παρουσία που είχε η Πάφος FC στο Champions league αλλά και η βοήθεια που προσφέρουν μέσω του Conference league, η Ομόνοια και η ΑΕΚ, οδήγησαν την Κύπρο στη 15η θέση της βαθμολογίας στην UEFA με 35443 βαθμούς, έναντι 34500 της Ελβετίας, η οποία συνεχίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τρεις ομάδες.

Και απειλεί να μας προσπεράσει, εφόσον οι δικές της ομάδες προκριθούν απόψε στην τελευταία αγωνιστική της League phase του Europa League.

Η Βασιλεία (27η) παίζει εντός με τη Βικτόρια Πλζεν και πολύ δύσκολα θα προκριθεί ενώ η Γιουνγκ Μπόις (23η) φιλοξενείται από τη Στουτγκάρδη.

Η Λωζάνη στο Conference θα παίξει σε λίγες μέρες (19 και 25 Φεβρουαρίου) για το εισιτήριο στους «16» απέναντι στη Σίγκμα Όλομουτς.

Υπενθυμίζουμε ότι η 15η θέση προσφέρει στη χώρα που την κατέχει πέντε ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τη σεζόν 2027-28 με τις δύο θέσεις να είναι στη διοργάνωση του Champions league! Ως γνωστό η ΑΕΚ Λάρνακας πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League ενώ η Ομόνοια θα παίξει με τη Ριέκα στην ενδιάμεση φάση.