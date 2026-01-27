«Να επιστρέψουμε στον σωστό δρόμο - Δεν είναι σε κρίση η ομάδα»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου.

Στον ΣΠΟΡ FM 95 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» με τη Στέλλα Σωκράτους μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου, Χριστόφορος Ματθαίου, αναλύοντας όλα τα ανοικτά ζητήματα που αφορούν την ομάδα.

Για την ήττα απ’ την Πάφο: «Ήταν ένα ντέρμπι που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ νωρίς και έγινε πιο δύσκολο το έργο μας. Στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάσαμε την απόδοση μας, είχαμε ευκαιρίες για το δεύτερο γκολ, δεν τα καταφέραμε και σκόραρε η ΑΕΚ κόντρα στη ροή του αγώνα. Εμείς κρατάμε την αντίδραση και το γεγονός ότι χάσαμε ευκαιρίες. Πρέπει να δούμε που να βελτιωθούμε για να επανέλθουμε άμεσα σε τροχιά κορυφής γιατί η αλήθεια μείναμε πίσω».

Για την απομάκρυνση απ’ την κορυφή: «Δεν μπορούμε να βάλουμε στην εξίσωση τη διαφορά απ’ την κορυφή γιατί εμείς πρώτα να βελτιωθούμε και να επιστρέψουμε στον σωστό δρόμο και μετά να δούμε τα άλλα. Το να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση της ομάδας ως κρίσης είναι ακραίο. Είμαστε στους 8 του Κυπέλλου, παλεύουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ και είμαστε εκεί στο πρωτάθλημα, αυτό δεν είναι κρίση. Έχουμε ναι φέρει κάποια αρνητικά αποτελέσματα, όμως το θέμα είναι να ξεκινήσει η ομάδα ξανά να εμπνέει».

Για το αγωνιστικό κομμάτι: «Είναι τεράστιος αγώνας είναι ίσως τελευταίος που ελπίζουμε να μην είναι αλλά είναι δύσκολο το ξέρουμε, είμαστε ρεαλιστές. Οφείλουμε να παλέψουμε, είναι αυτή η διοργάνωση και υπάρχουν πολλοί λόγοι να παλέψουμε. Αγωνιστικά δεν θα έχουμε τον Σούνιτς που είναι με κάρτες. Ο Κορέια θα είναι εκτός και περιμένουμε τους Γκολντάρ και Νταβίντ Λουίζ να τους δούμε αν μπορούν να βοηθήσουν. Ελπίζουμε να τα καταφέρουν. Θα ξεκαθαρίσει απόψε και για τους δύο».

Για τον Νικόλα Ιωάννου αν προκύπτει κάτι: «Η πάγια πολιτική μας είναι πως δεν μπορούμε να συζητήσουμε ονόματα αν δεν είναι κάτι επίσημο. Υπάρχει διάθεση για ενίσχυση και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να γίνει ενίσχυση με περισσότερους από έναν παίκτη, ότι να γίνει θα είναι τα επόμενα 24ώρα».

Για τον Λάνγκα: «Δεν έχουμε κάτι επίσημο και δεν μπορώ να πω κάτι. Είναι ξεκάθαρο πως για να έρθουν παίκτες καταλόγου Α’ πρέπει να φύγουν κάποιοι άλλοι. Όλα θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες».

Για την προπώληση: «Πάμε για σχεδόν σολντ άουτ, έχουν μείνει 200-300 εισιτήρια, είμαστε σχεδόν στις 8 χιλιάδες κόσμο».

