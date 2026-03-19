Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε

Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μετά το 4-0 στη Σλοβενία την περασμένη εβδομάδα, η ΑΕΚ θέλει απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια να κερδίσει ξανά την Τσέλιε και να βάλει… διπλή σφραγίδα πρόκρισης στα προημιτελικά του Conference League.

Στα της ενδεκάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινάει με τον Θωμά Στρακόσια στην εστία.

Ακραία μπακ θα είναι οι Λάζαρος Ρότα και Σταύρος Πήλιος με τους Αρόλντ Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας δίδυμο στα στόπερ.

Στον άξονα ξεκινούν οι Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή, τον Ντέρεκ Κουτέσα αριστερά και τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά πίσω από τον Λούκα Γιόβιτς.

Στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βάργκα, Βίντα, Πενράις, Περέιρα και Ζίνι.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Conference League και ο δρόμος προς τον τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το όνειρο έγινε εφιάλτης για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Κέρδισε Μπασκόνια και… πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Τεράστια αγωνία για Καμπρέρα - Στο γόνατο το πρόβλημα!

ΑΕΚ

|

Category image

Ροθάδα: «Θα μπορούσαμε να έχουμε λιγότερες κίτρινες, ευχαριστημένος από την προσπάθεια»

ΑΕΚ

|

Category image

Έσοδα και προσέλευση ρεκόρ τη σεζόν 2024/25 στη La Liga

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έπεσε ηρωικά στην παράταση η ΑΕΚ…

ΑΕΚ

|

Category image

Πρόκριση και… ταμείο για την ΑΕΚ: Πάνω από 11 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη!

Ελλάδα

|

Category image

Νίκολιτς: «Ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο, είμαι οργισμένος»

Ελλάδα

|

Category image

Στους «8» χωρίς party!

Ελλάδα

|

Category image

Τόσα εισιτήρια διατέθηκαν στην «Αρένα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καραπατάκης μετά την επιστροφή...

ΑΕΚ

|

Category image

Ιράν: «Θα μποϊκοτάρουμε τις ΗΠΑ, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε

Ελλάδα

|

Category image

Η εντεκάδα της ΑΕΚ στο ιστορικό ραντεβού με την Κρίσταλ Πάλας

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη