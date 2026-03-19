Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε

Μετά το 4-0 στη Σλοβενία την περασμένη εβδομάδα, η ΑΕΚ θέλει απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια να κερδίσει ξανά την Τσέλιε και να βάλει… διπλή σφραγίδα πρόκρισης στα προημιτελικά του Conference League.

Στα της ενδεκάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινάει με τον Θωμά Στρακόσια στην εστία.

Ακραία μπακ θα είναι οι Λάζαρος Ρότα και Σταύρος Πήλιος με τους Αρόλντ Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας δίδυμο στα στόπερ.

Στον άξονα ξεκινούν οι Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή, τον Ντέρεκ Κουτέσα αριστερά και τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά πίσω από τον Λούκα Γιόβιτς.

Στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βάργκα, Βίντα, Πενράις, Περέιρα και Ζίνι.

