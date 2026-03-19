Ιράν: «Θα μποϊκοτάρουμε τις ΗΠΑ, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Το Ιράν είναι να παίξει τα παιχνδια του ομίλου του στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως αυτό δεν το θέλει ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ούτε και οι Ιρανοί.

Ο Μεχντί Ταζ τόνισε: «Θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα μποϊκοτάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλάουντια Σέινμπαουμ, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα της είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους αγώνες του πρώτου γύρου του Ιράν, αν απαιτηθεί, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. «Το Μεξικό διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με κάθε χώρα στον κόσμο, επομένως θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η FIFA».

