ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ματθαίου: «Ο προπονητής θέλει λίγο χρόνο για να αξιολογήσει το ρόστερ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ματθαίου: «Ο προπονητής θέλει λίγο χρόνο για να αξιολογήσει το ρόστερ»

Ο Ε/Τ της Πάφου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 στον απόηχο της νίκης με 2-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου για την 17η αγωνιστική

Αναλυτικά όσα είπε ο Χριστόφορος Ματθαίου: 

Για τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολλά μπράβο στην Ομόνοια Αραδίππου και στον προπονητή της. Δημιουργήσαμε πολλές φάσεις, μπορούσαμε να σκοράρουμε πιο νωρίς. Πήραμε το ζητούμενο και προχωράμε».

Για τον Αλμπερτ Θελάδες: «Φαίνεται ότι γνωρίζει που ήρθε. Αντιλαμβάνεται τι θέλει να κάνει η ομάδα. Είπε τα καλύτερα για τη δουλειά του προκατόχου του. Είναι ξεκάθαρο ότι κάναμε μια επιλογή για να δώσουμε συνέχεια στην ομάδα και όχι να αλλάξουμε πολλά πράγματα».

Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ: «Ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα ο στόχος είναι η νίκη. Θα λείπει ο Μπρούνο λόγω τιμωρίας και περιμένουμε την επιστροφή του Μπασουαμινά. Επέστρεψε και ο Λάνγκα».

Για τη μεταγραφική ενίσχυση: «Θα δούμε τι θα προκύψει τις επόμενες βδομάδες. Ο προπονητής θέλει λίγο χρόνο να αξιολογήσει το ρόστερ. Είναι ένα θέμα που θα δει ο προπονητής με την επιτροπή προγραμματισμού. Αν θέλουμε να φέρουμε ξένο παίκτη καταλόγου Α’, θα πρέπει να φύγει κάποιος».

Για το ταξίδι στο Λονδίνο: «Η αποστολή θα αναχωρήσει την Τρίτη το πρωί. Υπενθυμίζω πως έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Θα έχουμε στο πλευρό μας σχεδόν δυόμισι χιλιάδες φίλους της ομάδας. Δεν πάμε για τουρισμό στο Λονδίνο, θα πάμε για να παλέψουμε. Είμαστε καλή ομάδα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτή τη διοργάνωση».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στα πιτς ο επιδραστικός Σεμέδο και τα σενάρια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Καρικ αναλαμβάνει μέχρι το τέλος της σεζόν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέες αποχωρήσεις στην ΕΝΠ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Εγγράφεται ο Βαν Νίφ - Πάει και για άλλη κίνηση η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι διαιτητές για τα ντέρμπι του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Αρμπελόα: Από τη La Fábrica στο 'Μπερναμπέου' – Αντιπρέσινγκ α λα Κλοπ, συνοχή και τεχνολογία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bundesliga - 17η αγωνιστική: Η Μπάγερν ισοπεδώνει τα πάντα και πλησιάζει το ρεκόρ Γκουαρδιόλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ματθαίου: «Ο προπονητής θέλει λίγο χρόνο για να αξιολογήσει το ρόστερ»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ολυμπιακός: Τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

«Καταρχήν συμφωνία Παναθηναϊκού και Γοδόι Κρους για Αντίνο»

Ελλάδα

|

Category image

Με Βάργκα κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Το μυθικό ποσό που καλείται να πληρώσει ο Πέρεθ στον Τσάμπι Αλόνσο για την απόλυσή του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρώτη του Ντέγκενεκ στομν Αρχάγγελο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Ντράζιτς βγαίνει μπροστά για τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρωτάθλημα Futsal: Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Φούτσαλ

|

Category image

Διαβαστε ακομη