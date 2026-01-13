Ματθαίου: «Ο προπονητής θέλει λίγο χρόνο για να αξιολογήσει το ρόστερ»

Αναλυτικά όσα είπε ο Χριστόφορος Ματθαίου:

Για τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολλά μπράβο στην Ομόνοια Αραδίππου και στον προπονητή της. Δημιουργήσαμε πολλές φάσεις, μπορούσαμε να σκοράρουμε πιο νωρίς. Πήραμε το ζητούμενο και προχωράμε».

Για τον Αλμπερτ Θελάδες: «Φαίνεται ότι γνωρίζει που ήρθε. Αντιλαμβάνεται τι θέλει να κάνει η ομάδα. Είπε τα καλύτερα για τη δουλειά του προκατόχου του. Είναι ξεκάθαρο ότι κάναμε μια επιλογή για να δώσουμε συνέχεια στην ομάδα και όχι να αλλάξουμε πολλά πράγματα».

Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ: «Ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα ο στόχος είναι η νίκη. Θα λείπει ο Μπρούνο λόγω τιμωρίας και περιμένουμε την επιστροφή του Μπασουαμινά. Επέστρεψε και ο Λάνγκα».

Για τη μεταγραφική ενίσχυση: «Θα δούμε τι θα προκύψει τις επόμενες βδομάδες. Ο προπονητής θέλει λίγο χρόνο να αξιολογήσει το ρόστερ. Είναι ένα θέμα που θα δει ο προπονητής με την επιτροπή προγραμματισμού. Αν θέλουμε να φέρουμε ξένο παίκτη καταλόγου Α’, θα πρέπει να φύγει κάποιος».

Για το ταξίδι στο Λονδίνο: «Η αποστολή θα αναχωρήσει την Τρίτη το πρωί. Υπενθυμίζω πως έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Θα έχουμε στο πλευρό μας σχεδόν δυόμισι χιλιάδες φίλους της ομάδας. Δεν πάμε για τουρισμό στο Λονδίνο, θα πάμε για να παλέψουμε. Είμαστε καλή ομάδα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτή τη διοργάνωση».