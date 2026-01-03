Πέφτουν οι τίτλοι τέλους της Πάφου με τον Καρσέδο - Φινάλε με Απόλλωνα

Οι πληροφορίες από τη Ρωσία για συμφωνία της Σπαρτάκ Μόσχας με τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο, φαίνονται να έχουν σοβαρή βάση.

Και μπορεί από το στρατόπεδο της Παφιακής ομάδας να μην ανοίγουν τα χαρτιά τους, σημειώνοντας πως αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το ματς της Κυριακής με τον Απόλλωνα, εντούτοις όλα δείχνουν πως θα είναι το τελευταίο του στον πάγκο.

Πολλά θα ξεκαθαρίσουν κατά τη διάρκεια της Κυριακής (04/01), ίσως και πριν το ματς (19:00) με το ματς, εντούτοις φαίνεται πως τα σενάρια αυτή τη φορά είναι βάσιμα και οι πληροφορίες λένε πως ήδη η διοίκηση άρχισε το ψάξιμο για τον αντικαταστάτη του Καρσέδο.