Συνέντευξη Τζιαρέτα: «Ότιδήποτε άλλο εκτός από Σταχτοπούτα, η Πάφος ονειρεύεται μεγάλα πράγματα»

Διαβάστε όσα είπε ο Ιταλός στους συμπατριώτες:

«Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από Σταχτοπούτα! Η Πάφος ονειρεύεται μεγάλα πράγματα».

«Συνεχίζουμε να καλλιεργούμε ένα όνειρο, γνωρίζοντας πόσο περίπλοκο είναι.

Φυσικά, το να βλέπεις την ομάδα μου να παίζει στο Allianz Stadium σε κάνει να σκέφτεσαι πόσο απίθανο είναι όλα, για να μην πω περισσότερα».

Είσαι φιλόδοξος;

«Ναι, και θέλουμε να έχουμε καλή απόδοση. Έχουμε χάσει μόνο ένα παιχνίδι, αλλά αυτό ήταν εναντίον της Μπάγερν Μονάχου: μου φαίνεται ότι πολλοί θα μπορούσαν να χάσουν. Μετά κερδίσαμε εναντίον της Βιγιαρεάλ και φέραμε τρεις ισοπαλίες. Σε δύο παιχνίδια, μείναμε με 10 παίκτες. Ναι, υπάρχει αυτοπεποίθηση».

Σε τι θα βοηθήσει το Γιουβέντους-Πάφος;

«Πέρα από τη βαθμολογία, φυσικά. «Θα το προσεγγίσουμε με τη μέγιστη δυνατή δέσμευση για να κάνουμε καλή εντύπωση, αλλά και για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Χρειαζόμαστε αυτό το Champions League για να χτίσουμε μια ισχυρή βάση, ώστε να μπορέσουμε να σταθεροποιηθούμε στην Ευρώπη».

Τι θα σήμαινε για την Πάφο η πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League;

«Θα ήταν κάτι πραγματικά τεράστιο. Δυσκολεύομαι μόνο να το σκεφτώ. Πριν από λίγα χρόνια, δεν θα ήταν ούτε στο ελάχιστο δυνατόν να το φανταστεί κανείς...»

Και τώρα;

«Φέραμε ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου στην Πάφο. Και γενικά, το ποδόσφαιρο από αυτό το νησί έχει φτάσει σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Θυμάμαι τον αγώνα στη Φλωρεντία, για παράδειγμα. Και το ότι φέραμε την ομάδα στην Ιταλία ήταν πηγή μεγάλης υπερηφάνειας».

Μπορείτε να μας πείτε για το ποδόσφαιρο στην Κύπρο;

«Αναπτύσσεται πολύ. Τώρα έχουμε τρεις ομάδες στην Ευρώπη. Και έχουμε αρκετούς ξένους, ειδικά διαφορετικούς προπονητές: έχουν ανεβάσει το επίπεδο, το έχουν κάνει «σημαντικό». Ακόμα και εδώ, έφτασα πριν από δύο χρόνια και η Πάφος ήταν ένα ερωτηματικό».

Με ποια έννοια;

«Με την έννοια ότι δεν είχαν κερδίσει τίποτα. Ανεβάσαμε γρήγορα το επίπεδο της ομάδας:

έπρεπε να κερδίσουμε αμέσως, και το κάνουμε. Τώρα πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο και τη φήμη».

Πώς πείσατε έναν παίκτη όπως ο Ντέιβιντ Λουίζ να υπογράψει για την Πάφο;

«Σας διαβεβαιώνω, όταν έφτασα, ήταν δύσκολο να πείσω οποιονδήποτε παίκτη. Πόσο μάλλον έναν παίκτη όπως ο Ντέιβιντ Λουίζ».

«Πρώτα, έπρεπε να τους πείσουμε για την ευκαιρία στην Κύπρο, μετά στην Πάφο. Έχουμε έναν διορατικό ιδιοκτήτη, ωστόσο. Στη στρατηγική τους, προσπάθησαν να πείσουν υψηλόβαθμα στελέχη, ώστε να προσελκύσουν πολύτιμους επαγγελματίες. Αναγνωρίζουν τον επαγγελματισμό μας και το έργο. Έπειτα, ορισμένες σημαντικές συνδέσεις με τους ατζέντηδες σίγουρα δεν βλάπτουν».

Ποιος ήταν ο στόχος;

«Θέλαμε να είμαστε φιλόδοξοι και να αποκτήσουμε εμπειρία, ακόμη και για τον αγώνα. Η ιδέα του Νταβίντ Λουίζ γεννήθηκε ως εξής: χρειαζόμασταν έναν κορυφαίο παίκτη, αλλά δεν μπορούσαμε να προσελκύσουμε τον Βλάχοβιτς της στιγμής. Ο Νταβίντ ήταν ανοιχτός στο έργο από την αρχή, κάτι που ήταν πολύ ωφέλιμο από προσωπική άποψη. Είδα ότι ο αθλητής ήταν ακόμα σε υψηλό επίπεδο: το γεγονός ότι ήταν υγιής ήταν το σημείο εκκίνησης».

Έπειτα, υπάρχει και το φαινόμενο της «φήμης». «Ναι, αυτό μετράει επίσης. Έχει 24 εκατομμύρια ακόλουθους. Έχει τεράστιο αντίκτυπο στο εξωτερικό. Γνωρίζετε ότι στη Βραζιλία παρακολουθούν τώρα τους αγώνες μας ζωντανά;

Για εμάς, αυτή είναι μια σημαντική προστιθέμενη αξία. Και παίζει όπως περίμενα, τα δίνει όλα.»

Είναι ο Άντερσον Σίλβα ο παίκτης που πρέπει να φοβόμαστε;

«Πρέπει να πω ότι έχουμε μερικούς πραγματικά ενδιαφέροντες παίκτες. Ο Λούκασεν είναι παίκτης της Serie A και το παρελθόν του λέει πολλά. Ο Ζοάο Κορέια είναι δυνατός, και υπάρχει και ο Κουίνα, ο οποίος προέρχεται από την Ούντινε και γίνεται βασικό πρόσωπο. Ο ίδιος ο Ντράγκομιρ κερδίζει μια θέση στην εθνική ομάδα. Και μιας και μιλάμε για αυτό, σήμερα έχουμε οκτώ παίκτες σε διάφορες εθνικές ομάδες: αν το σκεφτώ, αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικό για έναν μικρό σύλλογο όπως ο δικός μας».

Ποιος περιμένετε να κάνει το επόμενο μεγάλο άλμα;

«Θα έλεγα τον Ντιματά, επίσης λόγω της καριέρας του: δεν έχουμε δει αυτόν τον τεράστιο αντίκτυπο, αλλά είμαι αισιόδοξος για το μέλλον. Θα φτάσει στο επίπεδό του».

Στην Ιταλία, γίνεται πολλή συζήτηση για τους αλγόριθμους, ειδικά με την άφιξη του Κομόλι στο Τορίνο.

Πώς επιλέγετε παίκτες;

«Θα είμαι ειλικρινής: πιστεύω πολύ στους αριθμούς, στα δεδομένα και ιδιαίτερα στα αθλητικά δεδομένα, καθώς και στα τεχνικά δεδομένα. Τα δεδομένα μας βοηθούν να κάνουμε λιγότερα λάθη, αλλά οι αριθμοί δεν αντικαθιστούν τη διαίσθηση των ειδικών. Αν μη τι άλλο, τα ενισχύουν».

Τους χρησιμοποιούσατε πάντα;

«Είμαι στο εικοστό μου έτος, έχω ζήσει όλη την εξέλιξη και μπορώ να πω πόσο απόλυτα υποστηρικτικοί είναι: δεν μπορείς να τα καταφέρεις χωρίς αυτούς. Πολλοί λένε: το καλύτερο είναι να παρακολουθείς τους παίκτες ζωντανά. Εγώ λέω όχι, ότι το καλύτερο είναι ο συνδυασμός παραγόντων.

Το σημαντικό, ωστόσο, δεν είναι απλώς να έχεις τα δεδομένα, αλλά να τα γνωρίζεις και να τα κατανοείς. Για να κάνεις όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη.

Έχεις κάνει πολλές ενδιαφέρουσες μεταγραφές στην καριέρα σου. Για ποια είσαι πιο περήφανος;

«Μία από τις τελευταίες ήταν ο Ζοάο Πέδρο: τον υπογράψαμε ως νεαρό από τη Γουότφορντ, μετά πήγε στην Μπράιτον και τώρα είναι στην Τσέλσι. Πλήρωσε αρκετά (70 εκατομμύρια ευρώ, σ.τ.μ.), αλλά είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης».

Πουλήσατε τον Ορσολίνι στη Γιουβέντους, ο οποίος ανακαλύφθηκε στην Άσκολι.

«Και ήταν μια σπουδαία πώληση: την είχαν προβλέψει, αλλά μετά δεν προέκυψε τίποτα. Αλλά ο Ρικάργιοντο είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο, απλώς εξερράγη αργότερα». Δεν είναι εύκολο στην αρχή, αλλά οι ιδιότητές του ήταν εμφανείς.

Επιστρέφοντας στα δεδομένα: Ο Ορσολίνι είναι ένα θηρίο από άποψη σωματικής διάπλασης, είναι ένας παίκτης που βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο.

Ποιος σας έχει εκπλήξει περισσότερο με την πάροδο του χρόνου;

«Ζιελίνσκι. Αγοράστηκε από μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Πολωνία για 100.000 ευρώ. Στη συνέχεια πουλήθηκε στη Νάπολι για 18 εκατομμύρια ευρώ: τι ιστορία».

Και ο Μπρούνο Φερνάντες;

«Μια ακόμη σπουδαία ιστορία, ίσως η πιο διάσημη από όλες».

Σπαλέτι και Γιουβέντους: ποια είναι η κατάσταση;

«Περιμένω από τον Λουτσιάνο να βρει το σωστό κλειδί για να δώσει σε αυτήν την ομάδα ταυτότητα.

Λοιπόν, ελπίζω απλώς να μπορέσει να το κάνει μετά τον αγώνα εναντίον μας...»

Ήταν σωστή η επιλογή;

«Αν έπρεπε να εμπιστευτώ έναν κορυφαίο σύλλογο σε έναν προπονητή στο ίδιο επίπεδο, θα είχα επιλέξει και τον Σπαλέτι. Ναι, είναι το σωστό άτομο. Δυστυχώς, για τους οπαδούς, χρειάζεται χρόνος. Και δεν είναι ποτέ εκεί στη Γιούβε».

Περιμένετε εκπλήξεις;

«Νομίζω ότι εργάζεται σκληρά για να βρει το κλειδί για κάθε παίκτη: ο στόχος του είναι να τους βελτιώσει ατομικά για να δημιουργήσει μια πιο δυνατή ομάδα. Φυσικά, αν η ποιότητα όλων αυξηθεί κατά 20%, τότε η Γιουβέντους θα είναι ξανά Γιουβέντους. Από αυτή την άποψη, περιμένω βελτιώσεις.