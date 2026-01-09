ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο ΑΕΛ-Ομόνοια Λευκωσίας

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο ΑΕΛ-Ομόνοια Λευκωσίας

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με την αναμέτρηση ΑΕΛ-Ομόνοια Λευκωσίας στις 19:00 στο Αλφαμέγα ανοίγει σήμερα η αυλαία της 17ης αγωνιστικής στην Cyprus League by Stoiximan με την Stoiximan να προσφέρει Eνισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Η νίκη της ομάδας της Λεμεσού προσφέρεται σε απόδοση 5.35 από την Stoiximan, η ισοπαλία στα 4.08 και η επικράτηση της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ στο 1.76.

Ο καταλογισμός πέναλτι προσφέρεται στα 3.15 και το ενδεχόμενο κόκκινης κάρτας στα 4.30.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να κερδίσει η Ομόνοια και στα δύο ημίχρονα αποτιμάται στα 4.30.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

