Στις 17 Μαρτίου το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Η Ευρωλίγκα όρισε το εξ αναβολής Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε για τις 17 Μαρτίου. Πώς επιβαρύνεται το πρόγραμμα.

Για τις 17 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη (21:15), όρισε η Ευρωλίγκα την εξ αναβολής αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε.

Το παιχνίδι για την 14η αγωνιστική δεν είχε γίνει στις 4 Δεκεμβρίου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Πλέον, μετά από αυτή την εξέλιξη, οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν δύο σερί διπλές αγωνιστικές, καθώς στις 10 και 13 Μαρτίου θα παίξουν με Παρί και Μονακό στη Γαλλία, θα ακολουθήσει στις 17/3 το ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ και δύο μέρες μετά θα υποδεχτούν την Μπασκόνια (19/3).

Σημειώνεται πως ο Μάρτιος περιλαμβάνει για τον Ολυμπιακό και δύο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: στις 6 Μαρτίου στο ΣΕΦ για την Ευρωλίγκα και στις 30 Μαρτίου στο Telekom Center Athens για το πρωτάθλημα.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η εξ’ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε προγραμματίστηκε για τις 17 Μαρτίου (21:15).

Ο αγώνας είχε αναβληθεί κατόπιν απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, έπειτα από σχετική ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα στην Αττική.

