Σενάριο αποχώρησης Μαρσελίνο από τον Απόλλωνα

Κινητικότητα προκύπτει στο στρατόπεδο των Λεμεσιανών.

Οι κυανόλευκοι βρίσκονται σε αναζήτηση για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη θέση «8». Ο λόγος έχει να κάνει με το ενδεχόμενο αποχώρησης του Μαρσελίνο Καρεάσο από το ρόστερ.

Ο εκπρόσωπος του Κολομβιανού μέσου προσέγγισε τη διοίκηση, διερευνώντας το ενδεχόμενο λύσης της συνεργασίας των δύο πλευρών. Το θέμα εξετάζεται από τον Απόλλωνα, ο οποίος δεν εμφανίζεται πλήρως ικανοποιημένος από την παρουσία του 26χρονου μέσου.

Σε περίπτωση που προκύψει ενδιαφέρον, οι Λεμεσιανοί θα επιδιώξουν να έχουν οικονομικό όφελος, την ίδια ώρα που «σκανάρουν» την αγορά για ενίσχυση στον άξονα ενόψει της συνέχειας.

