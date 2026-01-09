Επίσημο: Στην Φενέρμπαχτσε μέχρι το 2030 ο Γκεντουζί

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο πλέον…

Για την μεταγραφή του Ματέο Γκεντουζί από τη Λάτσιο στην Φενέρμπαχτσε ο λόγος, με τις δύο ομάδες να την ανακοινώνουν από κοινού σήμερα (09/01) και τα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για ένα ποσό γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ ως προς το κόστος της.

Ο 26χρονος κεντρικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσεράμισι ετών, όπως γνωστοποίησε η τουρκική ομάδα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, ενώ θα φοράει την φανέλα με το νούμερο 6.

Ο Γκεντουζί ξεκίνησε την καριέρα του από τη Λοριάν, πριν μεταγραφεί στην Άρσεναλ το 2018, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι δανεισμοί του στη Χέρτα Βερολίνου και τη Μαρσέιγ.

Ακολούθως, η γαλλική ομάδα απέκτησε τον Γάλλο χαφ με κανονική μεταγραφή το καλοκαίρι του 2022, ενώ δύο χρόνια μετά μετακινήθηκε στη Λάτσιο.

