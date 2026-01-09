Επίσημο: Στην Φενέρμπαχτσε μέχρι το 2030 ο Γκεντουζί
Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε σήμερα (09/01) την απόκτηση του Ματέο Γκεντουζί από την Λάτσιο, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών.
Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο πλέον…
Για την μεταγραφή του Ματέο Γκεντουζί από τη Λάτσιο στην Φενέρμπαχτσε ο λόγος, με τις δύο ομάδες να την ανακοινώνουν από κοινού σήμερα (09/01) και τα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για ένα ποσό γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ ως προς το κόστος της.
Ο 26χρονος κεντρικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσεράμισι ετών, όπως γνωστοποίησε η τουρκική ομάδα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, ενώ θα φοράει την φανέλα με το νούμερο 6.
Ο Γκεντουζί ξεκίνησε την καριέρα του από τη Λοριάν, πριν μεταγραφεί στην Άρσεναλ το 2018, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι δανεισμοί του στη Χέρτα Βερολίνου και τη Μαρσέιγ.
Ακολούθως, η γαλλική ομάδα απέκτησε τον Γάλλο χαφ με κανονική μεταγραφή το καλοκαίρι του 2022, ενώ δύο χρόνια μετά μετακινήθηκε στη Λάτσιο.
