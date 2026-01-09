«Θέλει η Γουιντάντ τον Ελ Κααμπί – Ενδιαφέρον και από την Ιταλία»

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και οι εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού αλλά και της εθνικής Μαρόκου έχουν στρέψει επάνω του τα βλέμματα από την Ευρώπη και όχι μόνο, αφού για την απόκτηση του ενδιαφέρεται η Γουιντάντ Καζαμπλάνκα.

Ο 32χρονος επιθετικός διεκδικεί το τρόπαιο του Copa Africa, καθώς το Μαρόκο έχει προκριθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης, γεγονός που έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.

Με το συμβόλαιό του στους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν.

Σύμφωνα με το «winwin», η μαροκινή Γουιντάντ συγκαταλέγεται στους συλλόγους που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του, ωστόσο η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες. Όπως τονίζεται σε σχετικό δημοσίευμα υφίσταται ενδιαφέρον από ιταλικούς και όχι μόνο συλλόγους για τον άσο των πρωταθλητών Ελλάδας.

SDNA