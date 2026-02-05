«Επιβεβαιώνουν στην Ολλανδία τα περί επαφών Ολυμπιακού για Λουκασεν»

Τα περί επαφών του Ολυμπιακού για τον Ντέρικ Λούκασεν επιβεβαιώνουν δημοσιεύματα στην Ολλανδία.

Όπως είχε ανέφερε ο ρεπόρτερ του ΟΣΦΠ, Κώστας Νικολακόπουλος έχουν πέσει στο τραπέζι τέσσερα - πέντε ονόματα με ένα από αυτά να είναι και του Λούκασεν.

Πλέον όπως μετέφερε ο ρεπόρτερ των ερυθρολεύκων οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνονται και από δημοσιεύματα στη χώρα, χωρίς όμως να μπορεί να γίνει μια πρόβλεψη για την τελική τους έκβαση.

Τι αναφέρει ένα από αυτά τα δημοσιεύματα;

«Το soccernews.nl για παράδειγμα επισημαίνει ότι γίνεται αγώνας ενάντια στον χρόνο για να μπορέσουν να τρέξουν οι διαδικασίες μέχρι και αύριο που μπορεί να γίνει μια τέτοια κίνηση.

Μάλιστα επικαλούμενο πληροφορίες από την πλευρά του παίκτη το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Λούκασεν είναι ανοικτός σε μια τέτοια μεταγραφή, με το βάρος να πέφτει πάνω στις δύο ομάδες που καλούνται να τα βρουν.

Ο Λούκασεν έχει συμβόλαιο που οδεύει προς το τέλος του και θέλει να τον παραχωρήσει με ένα ποσό για να μην τον χάσει έτσι. Εκτιμάται ότι ζητά περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ»

sport-fm.gr