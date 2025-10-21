Οι «μικροί» έδειξαν τον δρόμο – Ιστορική νίκη για την Κ19 της Πάφος FC στο UEFA Youth League!

Μεγάλη εκτός έδρας επιτυχία με 1-3 απέναντι στην Καϊράτ.

Η ομάδα Κ19 της Πάφος FC έγραψε ιστορία στο UEFA Youth League, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Οι νεαροί Παφίτες επικράτησαν με 1-3 της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν, σε ένα παιχνίδι που ξεχώρισαν για την ωριμότητα, τη συγκέντρωση και την αποτελεσματικότητά τους.

Η εκτός έδρας αυτή επιτυχία δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό ευρωπαϊκό αποτέλεσμα, αλλά και ένα ξεκάθαρο δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται στα τμήματα υποδομής της Πάφου τα τελευταία χρόνια.

Το σκορ άνοιξε νωρίς, στο 8ο λεπτό, με τον Φερέρ να βρίσκει δίχτυα και να δίνει το προβάδισμα στην Πάφο. Λίγο πριν το ημίχρονο, στο 43', ο Μιχαήλ σημείωσε το δεύτερο γκολ, βάζοντας γερά θεμέλια για τη νίκη.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν προσωρινά στο 51’ με τον Toleukhan, ωστόσο η απάντηση των κυανόλευκων ήταν άμεση. Ο Άλβες, στο 83ο λεπτό, διαμόρφωσε το τελικό 1-3, «κλειδώνοντας» το τρίποντο και τη σπουδαία επιτυχία.