Ο Ινφαντίνο υπόσχεται ένα Παγκόσμιο Κύπελλο για τη Βολιβία

Δημοσιευτηκε:

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, υποσχέθηκε τη Δευτέρα στη Λα Πας ότι η Βολιβία, γνωστή για τα γήπεδά της σε μεγάλο υψόμετρο, θα φιλοξενήσει κάποια μέρα «ένα Παγκόσμιο Κύπελλο», χωρίς να διευκρινίσει ημερομηνία ή κατηγορία.

«Θα φέρουμε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο εδώ, αυτό είναι σίγουρο. Θα δούμε για τι είδους Παγκόσμιο Κύπελλο μιλάμε», υποσχέθηκε ο Ινφαντίνο κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην πρωτεύουσα της χώρας για τον εορτασμό της 100ής επετείου της Βολιβιανής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FBF).

Η διεξαγωγή διεθνών αγώνων σε αυτή τη χώρα αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, ιδιαίτερα για τις γειτονικές Βραζιλία και Αργεντινή, δύο μεγάλα ποδοσφαιρικά έθνη που αισθάνονται μειονεκτικά σε σύγκριση με τις τοπικές ομάδες λόγω των ακραίων συνθηκών. 

Ευρισκόμενη εν μέρει στις Άνδεις, η Βολιβία διαθέτει πολλά από τα υψηλότερα στάδια στον κόσμο, όπου ο αέρας είναι αραιότερος και καθιστά τους αγώνες πιο δύσκολους για τους παίκτες οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτόν.

