Δημοσιευτηκε:

«Ο κόσμος μας έχει δικαίο - Θέλει τη σπίθα που θα του δημιουργήσει πάλι την ελπίδα»

Οι τοποθετήσεις του Φανούριου Κωνσταντίνου.

Στον αέρα του ΣΠΟΡ FM 95,0 και την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» με τη Στέλλα Σωκράτους φιλοξενήθηκε ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα σχολίασε τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου, το επικείμενο ματς με τον Ολυμπιακό, τα προβλήματα τραυματισμών, αλλά και την παρουσία του κόσμου.

Αναλυτικά:

Για τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου: «Ήταν μια σημαντική νίκη, δεν είχαμε περιθώρια απώλειας βαθμών. Ήταν ένα ματς μονής επιλογής, όπως μονής επιλογής είναι και το ματς με τον Ολυμπιακό στη Λευκωσία. Είναι μια αξιόμαχη και δυσκολοκατάβλητη ομάδα όμως εμείς πάμε με μοναδικό στόχο να κερδίσουμε. Δεν έχουμε φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης».

Για την αμυντική συμπεριφορά της ομάδας: «Εμπιστευόμαστε απόλυτα τον κύριο Αυγουστή. Ψάχνει να βρει τη σωστή συνταγή εν μέσω απουσιών και προβλημάτων. Ευελπιστούμε ότι θα βρούμε τον τρόπο η ομάδα να αποδώσει καλύτερο ποδόσφαιρο».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Για τους Βούρο, Μαλεκκίδη και Μαρσελίνιο θα υπάρχει δελτίο Τύπου την Πέμπτη. Ένα μικροπρόβλημα είχε και ο Ντουοντού που είναι αμφίβολος. Θα είναι εκτός λόγω τιμωρίας ο Λαμ. Μπράουν και Μάρκοβιτς θα αγωνιστούν με τον Ολυμπιακό και θα απουσιάσουν από τον αγώνα με την ΑΕΚ».

Για την παρουσία του κόσμου: «Σίγουρα περιμέναμε περισσότερους με την Ομόνοια Αραδίππου αλλά δεν ζούμε σε άλλο κόσμο. Ο κόσμος έχει δίκαιο γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, εμείς το αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Ο κόσμος θέλει εκείνη τη σπίθα που θα του δημιουργήσει πάλι την ελπίδα. Ευελπιστούμε ότι κερδίζοντας το επόμενο παιχνίδι στη Λευκωσία θα έχουμε ένα γεμάτο Αλφαμέγα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ».

