ΒΙΝΤΕΟ: Ο Φέργκιουσον πρόσφερε μπισκότα στον Νταλγκλίς στο ημίχρονο του ντέρμπι στο Άνφιλντ

Παρότι το κλίμα στις κερκίδες και στον αγωνιστικό χώρο ήταν έντονο, στις κερκίδες των επισήμων δύο θρύλοι μας προσέφεραν το πιο ευχάριστο στιγμιότυπο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έσπασε κατάρα 9 χρόνων, αφού κατάφερε να επικρατήσει της Λίβερπουλ με 2-1 στο Άνφιλντ. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη των «κόκκινων διαβόλων» από τον Ιανουάριο του 2016.

Στις κερκίδες του γηπέδου βρέθηκαν δύο θρύλοι του βρετανικού ποδοσφαίρου, ο Σερ Κένι Νταλγκλίς και Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Οι δύο Σκωτσέζοι έγραψαν ιστορία με τους δύο μεγαλύτερους συλλόγους του αγγλικού πρωταθλήματος και ανέκαθεν θεωρούνταν εχθροί μέσα και έξω από το γήπεδο, κάτι που έχει διαψευσθεί όσο περνάνε τα χρόνια και από τις δύο πλευρές.

Στο ημίχρονο του χθεσινού ντέρμπι παρέδωσαν μαθήματα ποδοσφαιρικού πολιτισμού, αφού όταν συναντήθηκαν, ο θρύλος της Γιουνάιτεντ πρόσφερε στον Νταλγκλίς ένα μπισκότο.

Sir Alex Ferguson and Sir Kenny Dalglish sharing chocolate buttons at Anfield 🍫 pic.twitter.com/tBzAODcRsf — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 19, 2025

