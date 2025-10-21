Η… ερμηνεία της απόδρασης

Η Ομόνοια στην εξόρμησή της στο «Αμμόχωστος» κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα πιστοποίησε την ετικέτα του φαβορί που τη συνόδευε, αν και της βγήκε το λάδι για να τα καταφέρει να πάρει τη νίκη. Η απόδραση από τη Λάρνακα ήρθε με ανατροπή στα τελικά στάδια του αγώνα και είναι κάτι που ερμηνεύεται με διάφορους τρόπους. Από τη μία, με την επιθετική της επιπολαιότητα, μιας και βρήκε πολλές ευκαιρίες, έδωσε τη δυνατότητα στον αντίπαλο να το πιστέψει από ένα σημείο και μετά και να της βάλει πολύ πιο δύσκολα. Η τελική πάσα ή η εκτέλεση πριν το 75΄ δεν ήταν σωστές, με αποτέλεσμα να πιεστεί. Δεν πνίγηκε όμως στο άγχος και πανηγύρισε τη σημαντική νίκη, κυρίως με τον τρόπο που επιτεύχθηκε.

Από την άλλη έδειξε πείσμα για αποφυγή της γκέλας και με τις σωστές κινήσεις του Χένινγκ Μπεργκ, αλλά και την ποιότητα του Ράιαν Μαέ, ήρθε το δεύτερο φετινό διπλό που την κρατά σε επαφή με την κορυφή, όντας στο -2. Ο Μαροκινός φορ σκόραρε το πρώτο γκολ και σέρβιρε το δεύτερο στον Χατζηγιοβάνη που, τόσο αυτός όσο και ο Ευάγγελος Ανδρέου, έδωσαν άλλη πνοή με την είσοδό τους. Ο Γιόβετιτς που έκανε… ντεμπούτο στο πρωτάθλημα φάνηκε επηρεασμένος από την αποχή του, ενώ εκτός… κλίματος ήταν ο Σεμέδο. Δεν θα είναι πάντα στην καλή τους μέρα. Και με το βάθος του πάγκου, επιτεύχθηκε μία ανατροπή από αυτές που πανηγυρίζονται πολύ έντονα.

Ντρίτα και στο βάθος... Πάφος

Μπήκε λοιπόν θετικά η Ομόνοια σε μία σειρά απαιτητικών αγώνων σε Κύπρο και Ευρώπη. Την Πέμπτη (19:45) για τη 2η αγωνιστική της League phase του Conference League θα παίξει με την Ντρίτα στο Κόσοβο. Σε μία αναμέτρηση που δεν υπολογίζονται οι Τάνκοβιτς, Στεπίνσι και Μουσιαλόφσκι που είναι εκτός λίστας, όπως και ο τραυματίας Άιτινγκ. Ο Χένινγκ Μπεργκ θα κάνει διαφοροποιήσεις, με την είσοδο στην ενδεκάδα παικτών που δεν έχουν πολλά λεπτά στα πόδια τους. Όπως οι Παναγιώτου και Κούσουλος, ενώ φανέλα βασικού πιθανόν να πάρει ξανά και ο Χατζηγιοβάνης. Άλλωστε, τη Δευτέρα για το πρωτάθλημα η Ομόνοια έχει πολύ δύσκολη δοκιμασία απέναντι στην Πάφος FC στο ΓΣΠ.

200 στο Κόσοβο

Γύρω στους 200 θα είναι οι φίλοι της Ομόνοιας που θα τη στηρίξουν στον αγώνα με την Ντρίτα. Στο μεταξύ χθες η ομάδα της Λευκωσίας ενημέρωσε πως για τον αγώνα με τη Λωζάνη στην Ελβετία (6 Νοεμβρίου) θα έχει στη διάθεσή της 600 εισιτήρια. Η πώλησή τους άρχισε από χθες και κατά πάσα πιθανότητα θα εξαντληθούν.