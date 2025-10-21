Επιβεβαιώνει η Ευρωλίγκα: Από 1η Δεκεμβρίου επιστρέφουν υπό όρους οι αγώνες στο Ισραήλ

Η Ευρωλίγκα με ανακοίνωσή της επικύρωσε την πρόθεσή της να επιστρέψουν οι αγώνες της διοργάνωσης στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τηρηθεί η εκεχειρία στην περιοχή, αλλά και να υπάρξει η συναίνεση των ομάδων που πρόκειται να επισκεφτούν τη χώρα, καθώς και των ενώσεων παικτών, προπονητών και διαιτητών, προκειμένου να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια.

«Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να παραμένει σε στενή επαφή με τις τοπικές και ξένες αρχές, τις ομάδες που επισκέπτονται και όλους τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO, και να διασφαλίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις 14 Δεκεμβρίου ως την 1η Ιανουαρίου η κοινή έδρα των Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ έχει προγραμματισμένες εδώ και μήνες εκδηλώσεις, που πιθανώς να αναγκάσει τις δύο ομάδες να αναζητήσουν άλλο γήπεδο, εντός Ισραήλ. Στο διάστημα αυτό υπάρχουν τα παιχνίδια Χάποελ-Ερυθρός Αστέρας (16/12), Μακάμπι-Βαλένθια (18/12) και Χάποελ-Ζαλγκίρις (30/12).

Το Τελ Αβίβ έχει να φιλοξενήσει αγώνα Ευρωλίγκας από τις 5 Οκτωβρίου του 2023, όταν η Μακάμπι είχε φιλοξενήσει την Παρτίζαν. Έκτοτε η εμπόλεμη κατάσταση οδήγησε τη Μακάμπι στο Βελιγράδι και από φέτος η Χάποελ παίζει στη Σόφια για τις υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα.

Ο Ολυμπιακός πρόλαβε να παίξει με τη Μακάμπι στο Βελιγράδι στις 16/10 (94-95), ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ομάδα του λαού στις 28 Οκτωβρίου. Αντίθετα, η Χάποελ στον πρώτο γύρο της Ευρωλίγκας παίζει εκτός έδρας με τους «αιώνιους» και στον δεύτερο γύρο θα τους φιλοξενήσει στο Τελ Αβίβ, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και δεν επιστρέψουμε σε συνθήκες πολέμου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Οι σύλλογοι-μέλη της Euroleague Commercial Assets (ECA) συναντήθηκαν την Τρίτη για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα, μετά τις πρόσφατα ανακοινωθείσες πρωτοβουλίες κατάπαυσης του πυρός και ειρήνης. Η συνάντηση αφορούσε επίσης στην πιθανότητα επιστροφής των αγώνων της EuroLeague και του BKT EuroCup στο Ισραήλ, μετά τη μεταφορά των αγώνων σε ουδέτερες εγκαταστάσεις από τον Οκτώβριο του 2023.

Μετά από προσεκτική συζήτηση, οι σύλλογοι της ECA συμφώνησαν στην πρόταση να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2025 ως ημερομηνία επανέναρξης των αγώνων στο Ισραήλ.

Η Euroleague Basketball και οι συμμετέχοντες σύλλογοι καλωσορίζουν το πρόσφατο σχέδιο ειρήνης με αισιοδοξία και ελπίδα. Ο οργανισμός επιβεβαιώνει την πεποίθησή του στη δύναμη του μπάσκετ να φέρνει κοντά ανθρώπους και κοινότητες, καθώς και τη δέσμευσή του να συμβάλλει στην ειρήνη μέσω των κοινών αξιών του αθλητισμού, του σεβασμού και της ενότητας.

