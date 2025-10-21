Η Λίβερπουλ σπάει το ρεκόρ για την χορηγία στη φανέλα της

Η Λίβερπουλ υπέγραψε την περασμένη σεζόν πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Adidas για την προμήθεια αγωνιστικών εμφανίσεων, αρχής γενομένης από τη φετινή σεζόν, αντικαθιστώντας τη Nike. Η συμφωνία έχει διάρκεια πέντε ετών και αποτιμάται σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια λίρες (περίπου 71 εκ. ευρώ) ετησίως.

Τώρα η πρωταθλήτρια Αγγλίας είναι έτοιμη να σπάσει το ρεκόρ για την χορηγία στη φανέλα της, καθώς είναι σε συζητήσεις με την τράπεζα «Standard Chartered» για την επέκταση της συμφωνίας για πέντε ακόμη χρόνια, με τον αγγλικό χρηματοπιστωτικό κολοσσό να έχει αποδεχθεί να δίνει κάθε χρόνο στην ομάδα 80 εκατ. ευρώ, 15 εκατ. περισσότερα από την τωρινή συμφωνία.

Το ποσό αυτό για τη χορηγία φανέλας θα αποτελέσει παγκόσμιο ρεκόρ και θα ξεπεράσει τα 70 εκατ. ευρώ που βάζουν στα ταμεία τους οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ, Γιουνάιτεντ και Σίτι, στις συμφωνίες τους με «Snapdragon» και «Etihad Airways» αντίστοιχα.