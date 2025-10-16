Το χρονόμετρο δεν τους σταματά!

Πίσω από αυτή την εξαιρετική φετινή πορεία βρίσκεται ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών, οι οποίοι έχουν τραβήξει μεγάλο αγωνιστικό φορτίο από την αρχή της σεζόν.

Ξεχωρίζει ο Ιβάν Σούνιτς με 1.260 λεπτά συμμετοχής, χωρίς να έχει γίνει αλλαγή σε κανένα ματς, ένας ποδοσφαιριστής που τρέχει ακατάπαυστα, πιέζει, αμύνεται και οργανώνει παιχνίδι. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Νταβίντ Γκόλνταρ και Πέπε που ακολουθούν με ελάχιστα λεπτά και συγκεκριμένα με 1.256 και 1.254, αντίστοιχα. Ο πρώτος είναι ο ηγέτης της αμυντικής γραμμής και ο δεύτερος βασικότατο γρανάζι στη μηχανή της ομάδας, συνεχίζοντας από εκεί που έμεινε πέρσι, όταν αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος, τόσο από την ΚΟΠ όσο και από τον ΠΑ.Σ.Π.

Ακολουθούν τρεις άλλοι παίκτες που η συνεισφορά τους είναι επίσης καθοριστική για το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Αναφερόμαστε στους Ντέρικ Λουκάσεν (1.128), Μπρούνο (1.026) και Βλαντ Ντράγκομιρ (1.008), σχηματίζοντας μια εξάδα ποδοσφαιριστών που έχουν καταγράψει πάνω από 1.000 αγωνιστικά λεπτά. Πρόκειται για παίκτες κομβικούς στην τακτική και την πορεία των κυανολεύκων.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν και οι δύο Κύπριοι, ο τερματοφύλακας Νεόφυτος Μιχαήλ με 990 λεπτά και ο αριστερός οπισθοφύλακας Κώστας Πηλέας με 916 λεπτά, οι οποίοι τράβηξαν μεγάλο κουπί μέχρι τώρα. Αμφότεροι δείχνουν συνέπεια και αποδεικνύουν τη μεγάλη τους αξία στη φετινή εξαιρετική χρονιά που διανύει η ομάδα.

Παρά το πλούσιο ρόστερ που διαθέτει η Πάφος FC, με βάθος σε κάθε γραμμή και λύσεις σε όλες τις θέσεις, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δύσκολα μπορούν να αντικατασταθούν. Ο ρόλος τους στο γήπεδο είναι καθοριστικός και η παρουσία τους προσφέρει την απαραίτητη σταθερότητα στην τακτική που ακολουθεί ο Ισπανός προπονητής. Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές…

Θα προφυλαχθεί ο Κορέια

Στο μεταξύ, σήμερα ολοκληρώνεται η προετοιμασία ενόψει του αγώνα της Παρασκευής (17/10, 19:00) με τον Εθνικό στο «Στέλιος Κυριακίδης» για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο αναμένεται ότι θα προφυλάξει τον Κορέια, με την ελπίδα ότι θα είναι έτοιμος για τον ευρωπαϊκό αγώνα που ακολουθεί την ερχόμενη Τρίτη (21/10) απέναντι στην Καϊράτ στο Καζακστάν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.