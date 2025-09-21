Βυθίζεται η Ατλέτικο σε εφιαλτικό ξεκίνημα στη La Liga

Η νίκη την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στη Βιγιαρεάλ ήταν η ευκαιρία της να αφήσει πίσω το κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν και να χτίσει ένα σερί που θα τη βοηθούσε να ξεκολλήσει από το δεύτερο μισό της βαθμολογίας. Παρόλα αυτά η φετινή Ατλέτικο... νοσεί βαριά και τα συμπτώματα είναι διάχυτα στο γήπεδο. Παίζοντας με δέκα παίκτες από το 73΄εξαιτίας της αποβολής του Σόρλοθ, η Ατλέτικο ισοφαρίστηκε από τη Μαγιόρκα στο φινάλε και πέταξε ξανά βαθμούς (1-1), σε ένα εφιαλτικό ξεκίνημα στη La Liga που την έχει περιορίσει στη 12η θέση της βαθμολογίας.

Τα πράγματα βέβαια θα μπορούσαν να είχαν κυλήσει πολύ διαφορετικά για το σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε, αν ο Χουλιάν Άλβαρες είχε ανοίξει το σκορ στη φάση του 14΄. Ο Αργεντινός έστησε τη μπάλα στο σημείο του πέναλτι, όμως ο Λεό Ρομάν τον νίκησε από τα έντεκα βήματα για να κρατήσει το μηδέν. Παρά το υποσχόμενο ξεκίνημα, το χαμένο πέναλτι βύθισε ψυχολογικά την Ατλέτικο που δυσκολευόταν παράγει ευκαιρίες και στο 73΄το άγχος κορυφώθηκε, όταν ο ρέφερι απέβαλε τον Αλεξάντερ Σόρλοθ με απευθείας κόκκινη για σκληρό φάουλ.

Ακόμα κι έτσι ωστόσο, οι Μαδριλένοι θα μπορούσαν να είχαν δραπετεύσει με το τρίποντο από τις Κανάριες Νήσους. Στο 79΄συγκεκριμένα ο Γκάλαγχερ πήρε το ριμπάουντ στην περιοχή κι εκτέλεσε στη γωνία για να δώσει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Παρόλα αυτά, η χαρά τους δεν κράτησε για πολύ! Έξι λεπτά αργότερα ο Μουρίκι με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Όμπλακ και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, αφήνοντας την Ατλέτικο με μόλις μια νίκη σε πέντε αγωνιστικές.

