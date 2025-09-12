Απόλλωνας και στο βάθος Φάληρο!

Το έργο δύσκολο, όμως αυτή η ομάδα έδειξε την τελευταία διετία τουλάχιστον, πως μπορεί να ανταποκριθεί στον μέγιστο βαθμό σε τέτοιου είδους προκλήσεις. Οι ρυθμοί στις προπονήσεις ανεβαίνουν ενόψει των δύο μεγάλων αγώνων που έχει μπροστά της η παφιακή ομάδα. Πρώτα ο Απόλλωνας εντός έδρας το ερχόμενο Σάββατο (13/9) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής και ο Ολυμπιακός στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 17/9 για την πρώτη αγωνιστική του League Phase στο Champions League. Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο γνωρίζει πως δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό των παικτών του τον ιστορικό πρώτο αγώνα στο Φάληρο, γι' αυτό και προετοιμάζει την ομάδα του με ειδικό πλάνο προκειμένου να καταφέρει να ανταποκριθεί και στα δύο αυτά δύσκολα παιχνίδια. Δεν αποκλείεται στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα να προβεί σε διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα ενόψει Ολυμπιακού. Προφανώς κι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να προβληματίσει τον Ισπανό, ο οποίος από πέρυσι κιόλας έδειξε πως στηρίζεται σε όλους τους παίκτες του ρόστερ του. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος δεν αλλάζει. Η Πάφος θέλει να συνεχίσει με νίκη στο πρωτάθλημα ανεβάζοντας το ηθικό των παικτών και του κόσμου για τη δύσκολη συνέχεια. Τα κακά αποτελέσματα του Απόλλωνα στις πρώτες αγωνιστικές δεν επηρεάζουν τους παίκτες οι οποίοι γνωρίζουν πως πρέπει να αποδώσουν με το μέγιστο των δυνατοτήτων τους για να φτάσουν στο τρίποντο.