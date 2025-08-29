«Στην τελική ευθεία του Ινκαπιέ στην Άρσεναλ»
Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεταγραφή του Πιερό Ενκαπιέ στην Άρσεναλ έχει ξεκινήσει, με τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό να είναι έτοιμος να περάσει τα ιατρικά και να ανακοινωθεί από τους «κανονιέρηδες».
Ακόμη μία πολύ σημαντική προσθήκη είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει η Άρσεναλ, με τον Πιερό Ενκαπιέ να προβάρει τη φανέλα των «κανονιέρηδων».
Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και ο 23χρονος από το Εκουαδόρ είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Αγγλία και το Λονδίνο για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η μεταγραφή του θα φτάσει κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ, με την Άρσεναλ να δείχνει πως φέτος θα κάνει τα πάντα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
