«Στην τελική ευθεία του Ινκαπιέ στην Άρσεναλ»

Ακόμη μία πολύ σημαντική προσθήκη είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει η Άρσεναλ, με τον Πιερό Ενκαπιέ να προβάρει τη φανέλα των «κανονιέρηδων».

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και ο 23χρονος από το Εκουαδόρ είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Αγγλία και το Λονδίνο για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η μεταγραφή του θα φτάσει κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ, με την Άρσεναλ να δείχνει πως φέτος θα κάνει τα πάντα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

sportfm.gr