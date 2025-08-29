Κέρασε τριάρα τον Απόλλωνα και έγραψε ιστορία η Freedom24 Krasava ΕΝΥ!

Η Freedom24 Krasava ENY πέτυχε ιστορική και θριαμβευτική νίκη επί του Απόλλωνα Λεμεσού στο «Άλφαμεγα», επικρατώντας με σκορ 0-3, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Για την ομάδα του Ύψωνα αυτή ήταν η πρώτη νίκη στην Α' Κατηγορία, και μάλιστα εκτός έδρας, με απόλυτη αποτελεσματικότητα και εξαιρετική αμυντική λειτουργία, ενώ για τον Απόλλωνα η εμφάνιση ήταν απογοητευτική, με σοβαρά λάθη στην άμυνα και χαμένες ευκαιρίες, ακόμα και από το σημείο του πέναλτι.

Μια εξαιρετική βραδιά για την ομάδα του Τσέντομιρ Γιανέφσκι και τους φίλους του Ύψωνα, που πανηγύρισαν έντονα το πρώτο της τρίποντο, την ώρα που στον Απόλλωνα επικρατεί έντονος προβληματισμός, καθώς μετρά ήδη δύο διαδοχικές ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 10ο λεπτό, όταν ο Τεϊσέιρα με δυνατό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Λέουβενμπεργκ και έγραψε το 0-1. Ο Απόλλωνας είχε ευκαιρίες να απαντήσει, με σημαντικότερες εκείνες των Γιούσεφ και Ροντρίγκες, όμως δεν κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα.

Στην επανάληψη, η Freedom24 Krasava ΕΝΥ συνέχισε με την ίδια σοβαρότητα και στο 65’ πέτυχε και δεύτερο γκολ. Ο Χριστοδούλου με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Μπαχάσα, έκανε το 0-2, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο Απόλλωνας είχε τη μεγάλη του ευκαιρία να επιστρέψει στο παιχνίδι στο 84’, όταν κέρδισε πέναλτι για χέρι του Γεμπλί, έπειτα από υπόδειξη του VAR. Ωστόσο, ο Βέισμπεκ έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, χάνοντας τη μοναδική ίσως ευκαιρία της ομάδας του να μειώσει.

Το τελικό 0-3 διαμορφώθηκε στο 90+8’, όταν ο Τεσέιρα, σε μια υποδειγματική αντεπίθεση, με ψύχραιμο πλασέ σφράγισε τη μεγάλη νίκη για την ομάδα του Ύψωνα.

90+8' ΓΚΟΟΛ για Freedom24 Krasava ENY «Καθάρισε» σε αντεπίθεση με Τεσέιρα!

90+6' Χαμένο τετ α τετ του Τρούγιτς ο οποίος θα νικήθει από τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα

90+1 'Καλή στιγμή για τον Απόλλωνα. μετά από σεέντρα του Μαλεκκιδη, η κεφαλιά του Μάρκες απεκρούετε από τον Ζάντρο

90' Έντεκα λεπτά οι καθυστερήσεις.

89' Αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα του Ύψωνα. Έξω ο Ντε Λούκας, μέσα ο Κύπρου.

84' Χάνει το πέναλτι ο Βείσμπεκ, ούτε από τα 11 μέτρα θα καταφέρει να σκοράρει ο Απόλλωνας καθώς το πέναλτι του πήγε πάνω από τα δοκάρια.

83' ΠΕΝΑΛΤΙ για τον Απόλλωνα για χέρι του Ντα Γκράγκα

68' Κεφαλιά του Μαλεκκίδη, περνάει λίγο έξω από τα δοκάρια

66' Διπλή αλλαγή για τον Απόλλωνα. Έξω οι Λιούμπιτς και Ροντρίγκες, μέσα οι Μπράουν και Τόμας

65' ΓΚΟΟΟΛ. Η Freedom24 Krasava ENY διπλασιάζει τα τέρματα της με κεφαλιά του Χριστοδούλου και με δεύτερη ασίστ του Μπαχάσα έπειτα από ολιγορία στην άμυνα του Απόλλωνα και λάθος έξοδο του Λέουβενμπεργκ

58' Αλλάγη για τον ΕΝΥ, έξω ο Ζούλιο Σέζαρ μέσα ο Ντα Γκράκα

56' Μεγάλη ένταση στο παιχνίδι και μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Στο έδαφος είναι με πρόβλημα ο Ζούλιο Σέζαρ ο οποίος δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο διαιτητής του αγώνα Μάριος Χριστοφόρου κιτρινίζει τους Ντε Λούκας και Ντουοντού.

50' Πρώτη μεγαλή φάση του δεύτερου ημιχρόνου με τον Τρούγιτς να μην μπόρει από κοντά να κερδίσει τον Λέουβενμπεργκ

46' Έναρξή Β΄ μέρους

Ο Απόλλωνας προχώρησε στην πρώτη του αλλαγή με τον Μάρκες να περνά στο ματς αντί του Γιούσεφ, ενώ στον αντίποδα, ο Ύψωνας αντικατέστησε τον Μπούντνικ με τον Τρούγιτς

45' Τέλος ημιχρόνου

42' Ακόμα μια μεγάλη φάση για τους γαλάζιους, αυτή τη φορά με τον Γιούσεφ ο οποίος νικήθηκε σε τετ α τετ από τον Ζάντρο, ο οποίος κανεί εκπληκτικό παιχνίδι

39' Αναγκαστική αλλαγή για τον Απόλλωνα καθώς ο Ντιόν έχει πρόβλημα και την θέση του πήρε Ντουοντού

34' Κίτρινη κάρτα και στον Μπαχάσα πρώτη για τον Ύψωνα

32' Νέα κίτρινη κάρτα για τον Απόλλωνα, αυτή την φορά στον Ροντρίγκες, καθώς κτύπησε άθελα του στο πρόσωπο τον Ντε Ιριόντο

25' Τεράστια φάση για τον Απόλλωνα με τον Ροντρίγκες ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ολιγορία του Ύψωνα, αλλά άνοιξε τη μπάλα στο τετ α τετ με τον Ζάντρο, και δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει. Κόρνερ για τους γαλάζιους.

21' Μεγάλη φάση για τους γαλάζιους με τον Γιούσεφ, ο οποίος εξ' επαφής βρήκε την μπάλα μετά από εκτέλεση φάουλ του Ντιόν αλλά αυτή πέρασε εκατόστα δίπλα από το δοκάρι του Ζάντρο

18' Ο Απόλλωνας πίεζει τα τελευταία λεπτά, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης

10' ΓΚΟΟΛ για Freedom24 Krasava ENY με το πρώτο γκολ του Μαξ Ντε Κόουτο με ένα δυνάτο σουτ έξω από τη περιοχή των γαλάζιων

1' Έναρξη παιχνιδιού

ΣΚΟΡΕΡ: Ντε Κούτο 10', Χριστοδούλου 65', Ντε Κούτο 90+9'

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Λαμ 31', Ροντρίγκες 32', Μπαχάσα 34', Ντε Λούκας 57', Ντουοντού 57', Χριστοδούλου 67, Μπράουν 90+4'

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: -/-

Απόλλωνας: Λέουβενμπεργκ, Λαμ, Καστέλ, Ροντρίγκες 66' (Τόμας), Ντιόν 39' (Ντούοντου), Μαλεκκίδης, Βέισμπεκ, Κβίντα, Γκασπάρ 77' (Σιήκκης), Λούμπιτς 67' (Μπράουν), Γιούσεφ 45' (Μάρκες).

Freedom24 Krasava ENY: Ζάντρο, Ντε Λούκας 90' (Κύπρου), Χριστοδούλου 80' (Κυριάκου), Πανκόφ, Γέμπλι, Μπούτνικ 45' (Τρούγιτς), Ντε Κούτο, Ντε Ιριόντο, Μπαχάσα 80' (Λίπσκι), Τσεπάκ, Ντα Σίλβα 58' (Ντα Γκράκα)

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

